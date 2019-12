Informateur Paul Magnette heeft niet de bedoeling gehad om bepaalde partijen uit te sluiten door een vergadering te organiseren met slechts een deel van de partijen. Dat was de boodschap na het bureau van de PS.

Zaterdag zat de informateur en PS-voorzitter rond de tafel met socialisten, liberalen en groenen. 'Er bestaat geen uitsluitingsnota. We proberen iets uit te bouwen dat een formateur in staat moet stellen een regering te vormen', legde een van de PS-onderhandelaars, Jean-Claude Marcourt, uit na afloop van het politiek bureau van de Franstalige socialisten.

'De informateur heeft contacten met CD&V en N-VA. Hij heeft een vergadering belegd met de andere partijen, maar morgen kunnen we andere scenario's zien', voegde Marcourt er nog aan toe. Volgens de voorzitter van het Waals Parlement heeft de informateur nog altijd contacten met de tien partijen hij sinds het begin van zijn opdracht raadpleegde. De vergadering van zaterdag was 'belangrijk om punten van overeenstemming te zien', aldus nog Marcourt.

De druk die N-VA en CD&V op Open VLD zetten is erg groot. De drie partijen vormen de Vlaamse regering. 'Open Vld heeft beslist om constructief te zijn, te werken aan een relance van de economie en oplossingen te vinden. Op basis daarvan, is het een geloofwaardige partner', vond Kamerfractieleider Ahmed Laaouej. 'Er is één partij, de N-VA, die duidelijk separatistisch is. Dat lijkt met geen toekomstproject voor het land. CD&V is evenwel welkom om te praten', voegde hij eraan toe.