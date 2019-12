Open VLD zal zelf op basis van de inhoud bepalen welke richting ze inslaat. Dat zegt voorzitter Gwendolyn Rutten na het partijbureau. Over welke richting dat wordt,paars-geel of paars-groen, werden geen uitspraken gedaan. N-VA-voorzitter Bart De Wever spreekt intussen van een vertrouwensbreuk tussen de top van N-VA en Open VLD, na de vergadering van de paars-groene partijen afgelopen zaterdag.

Bij de Vlaamse partijen is er traditioneel partijbureau op maandagvoormiddag. Daar werd vandaag extra naar uitegekeken na de opschudding die ontstond over een 'geheime' vergadering van informateur Paul Magnette met alle partijen die deel zouden kunnen uitmaken van een paars-groene regering. Er werd vooral in de richting van Open VLD gekeken.

Nog geen keuze

De boodschap na afloop van het partijbureau van de Vlaamse liberalen is dat Open VLD nog geen keuze heeft gemaakt voor deze of gene coalitie en zelf wil kiezen. Vicepremier Alexander De Croo verklaart dat zijn partij op basis van inhoud rond de tafel wil gaan zitten. 'Maar we gaan zelf de keuze maken,' aldus De Croo.

De partij verstuurde na afloop ook een korte verklaring met een gelijkaardige boodschap. 'We zullen als partij zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet. En wat onze houding is tegenover een mogelijke regeringsvorming'.

Een kwartiertje later was het aan voorzitter Gwendolyn Rutten om te benadrukken dat de liberale inhoud telt en dat Open VLD daarvoor samenwerkt met haar Franstalige zusterpartij MR. Ook zij herhaalde dat haar partij zélf zal bepalen wat ze goed vindt en wat niet en dat ze zich geen keuze laat opdringen door anderen die menen in hun plaats iets te moeten bepalen.

Het partijbestuur schaart zich volgens die verklaring ook 'unaniem' achter hoofdonderhandelaars Rutten en De Croo.

Vertrouwensbreuk

Tussen de top van N-VA en Open VLD is, na de vergadering van de paars-groene partijen afgelopen zaterdag, een vertrouwensbreuk ontstaan. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever bij de start van het N-VA-partijbureau.

'We hebben nu al twee weken niets meer gehoord van de Open VLD-top.' De Wever kan er niet bij dat de Vlaamse liberalen de logica van de Vlaamse regering nu niet zullen doortrekken in de federale regering.

De afgelopen twee weken heeft De Wever dus niets meer gehoord van Rutten, maar ook De Wever zelf heeft de afgelopen twee weken geen contact gezocht met Rutten. 'Maar zij die boodschappen kunnen ontvangen, hebben die ontvangen', aldus De Wever. 'Onze houding is bekend.'

Het valt De Wever verder ook op dat van zodra Rutten, volgens de kranten, het premierschap beloofd zou zijn, dat hij niets meer van haar gehoord heeft. 'Als ik naar de kalender kijk, dan zijn er enkele zaken die de afgelopen veertien dagen samenvallen.'

Vraagt De Wever nu een mandaat aan de koning om aan te tonen dat zijn partij wel wil onderhandelen? 'Je kan niets vragen aan de koning. Ik heb alleen gezegd aan zij die zeggen dat wij niet willen onderhandelen, dat dat niet juist is. Ik wil wel een poging doen.'

Vlaams minister-president Jan Jambon zei bij zijn aankomst dat er geen sprake is van 'een majeur probleem' binnen de Vlaamse regering. 'De Vlaamse regering is de Vlaamse, de federale is de federale.'

Inbuvable

Opvallend was dat Kamerfractieleider Lachaert en Kamerlid Vincent Van Quickenborne gezamenlijk toekwamen aan het Open VLD-hoofdkwartier in de Melsensstraat. Lachaert herinnerde voor de start van het partijbureau aan de vergadering die vorige donderdag binnen de fractie plaatsvond. 'De conclusie toen was dat de nota die toen op tafel lag imbuvable was en geen startpunt kon zijn voor onderhandelingen', zei Lachaert. 'We gaan nu luisteren of er iets veranderd is en of er een andere startbasis op tafel ligt'.

Van Quickenborne en Lachaert waren eerder voorstander van een paars-gele formule. Van Quickenborne legde geen verklaringen af, maar sloot zich aan bij Lachaert. 'Hij spreekt namens de Kamerfractie', luidde het.