Vlaams Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) verdeelt voor ruim 4 miljoen euro projectsubsidies in de eerste ronde. Oorspronkelijk zou 3,4 miljoen euro worden uitgegeven over twee ronden.

De Vlaamse regering kondigde vorig jaar aan 60 procent te willen besparen op de projectsubsidies voor cultuur. Die gaan voornamelijk naar beginnende kunstenaars en worden beschouwd als het 'humus' van de cultuursector. De beslissing leidde tot groot protest.

Eind vorig jaar suggereerde de minister-president al dat het budget toch zou kunnen worden opgetrokken, door het volledige beschikbare bedrag al in de eerste ronde uit te geven. Voor de tweede ronde zou dan eventueel nieuw budget kunnen worden gezocht. Jambon heeft nu 600.000 euro aan overschotten gevonden, waardoor er in de eerste ronde 4.019.973 euro kan worden uitgedeeld.

Negentig procent van de projecten die als 'zeer goed' werden beoordeeld door de commissie, krijgen budget. De projecten die over twee jaar lopen, zijn wel naar één jaar teruggebracht en degenen die al een structurele subsidie krijgen, ontvangen geen projectsubsidie. De aanvragers worden woensdag ingelicht.

In het kader van de komende begrotingscontrole gaat de minister nu op zoek naar geld voor de tweede ronde. De oproep daarvoor zou normaal in maart al volgen, maar die wordt omwille van de begrotingscontrole uitgesteld tot mei of juni. "We rekenen dan ook op de welwillendheid van de andere ministers", zegt parlementslid Marius Meremans (N-VA). "In elk geval komen we nu de belofte na die we maakten in december, namelijk dat we zouden bekijken hoe we extra middelen prioritair kunnen vrijmaken voor de projectsubsidies."

