Er waren in juni 327 minder Vlaamse ambtenaren aan de slag dan op 1 januari. Dat blijkt uit gegevens van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers.

De Vlaamse regering maakte bij haar aantreden bekend het tegen 2024 met 1.440 ambtenaren minder te willen doen. Dat komt neer op een inkrimping met ongeveer 5 procent. Bijna een kwart van de doelstelling werd bereikt in zes maanden tijd.

'Er worden geen mensen ontslagen, maar we denken twee keer na als iemand met pensioen gaat', zegt Somers. 'We zetten in op digitalisering en maken werk van een slanke en efficiënte overheid.'

Om de doelstelling te behalen, heeft elke minister de opdracht om binnen zijn administraties te bekijken wat mogelijk is. Voor Somers gaat het om een besparing van 35 personeelsleden bij het Agentschap Overheidspersoneel en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

