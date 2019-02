In beeld: 7500 klimaatjongeren (samen met Greta Thunberg) op straat tijdens zevende klimaatmars

Het Zweedse boegbeeld Greta Thunberg (16) stapte donderdag mee in de zevende klimaatmars van Youth for Climate in Brussel. Die telde volgens de politie zo'n 7500 deelnemers. Knack was erbij en vroeg deelnemers naar hun beweegredenen.