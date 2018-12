Wouter Arrazola de Oñate Arts Opinie

'Ik werkte mee aan het VN-migratiepact, een tekst waar vandaag zoveel leugens over verspreid worden'

Arts Wouter Arrazola de Oñate speelde een rol in de totstandkoming van het VN-migratiepact, het document dat de toekomst van de regering-Michel onzeker maakt: 'Nog over geen enkele andere internationale verklaring werden er bewust zoveel leugens verspreid door mensen die niet betrokken waren of de tekst niet eens gelezen hebben.'