Ihsane Haouach, de regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen die eind vorige week ontslag nam na wekenlange commotie rond haar persoon, vraagt 'zo snel mogelijk' een ontmoeting met de Staatsveiligheid.

Dat zegt ze op haar Facebookpagina. Ze doet dat nadat de nota van de Staatsveiligheid over haar banden met Moslimbroeders is uitgelekt in de media.

Haouach werd recent door staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) aangesteld als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Maar de kersverse regeringscommissaris kwam meteen onder vuur te liggen omdat ze een hoofddoek draagt. Even later gaf ze een controversieel interview aan Le Soir, waarna de kritiek verder aanzwol. Haouach nam uiteindelijk vorige week vrijdag uit eigen beweging ontslag. Het bestaan van de bewuste nota van de Staatsveiligheid over haar banden met de Moslimbroederschap kwam pas kort daarna aan het licht.

De RTBF kreeg delen van die nota dinsdag in handen en publiceerde die op zijn website. De Standaard kreeg woensdag de volledige nota te pakken. In het drie pagina's tellende document staat onder meer dat Haouach door Staatsveiligheid 'gekend is omwille van haar nauwe contacten met de Moslimbroeders'. Die contacten 'kunnen worden gekaderd binnen een bredere strategie van de Moslimbroeders, waarbij deze proberen te wegen op het publieke debat en de beleidsvorming door goede relaties te ontwikkelen met invloedrijke personen in verschillende kringen van de samenleving, waarbij ze zelf ook invloedrijke postities trachten in te nemen en waarbij ze een brede waaier aan organisaties en vzw's trachten te controleren of aan zich te binden, met als achterliggende doel om geleidelijk aan hun zienswijze ingang te doen vinden en te implementeren.'

De Staatsveiligheid benadrukt wel dat Haouach voor zover bekend zelf geen lid is van de omstreden organisatie en dat het niet uit te sluiten is dat ze zich zelf niet of niet ten volle bewust was van haar contacten met Moslimbroeders.

Haouach zelf reageerde dinsdagmiddag 'diep gechoqueerd', liet ze weten op haar Facebookpagina. 'Ik heb de beslissing genomen om ontslag te nemen naar aanleiding van de onaflatende persoonlijke aanvallen en de intimidatie die ik al wekenlang onderga. Maar ondanks mijn ontslag en al mijn eerdere verklaringen, probeert men mijn naam nog steeds te besmeuren.' De ex-regeringscommissaris stelt nog dat ze nooit door Staatsveiligheid gecontacteerd is over de nota en dat ze zelf 'zo snel mogelijk' om een onderhoud zal vragen om licht te werpen op de zaak.

Intussen vraagt de federale oppositie opnieuw tekst en uitleg bij de affaire, onder meer ook omdat er verwarring is ontstaan over het tijdsverloop tussen het versturen van de nota vanuit Staatsveiligheid en het moment waarop dat verslag op het bureau van premier Alexander De Croo is beland. N-VA en Vlaams Belang hebben alvast een interpellatie ingediend die morgen/donderdag op de agenda staat van de plenaire vergadering in de Kamer. En N-VA wil dat de premier vandaag/woensdag al duidelijkheid komt verschaffen over de tijdslijn in aanloop naar die interpellatie.

