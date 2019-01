Hommeles in Middelkerke over 'leeggeroofd' stadhuis

'Ik weet niet wat meneer Dedecker bedoelt. Ik heb mijn privéspullen meegenomen, maar geen dossiers. Misschien is meneer Dedecker nog niet helemaal mee in het computertijdperk, maar alles is digitaal te raadplegen', aldus de vorige burgemeester.

Jean-Marie Dedecker, die de komende zes jaar een coalitie leidt van Lijst Dedecker en CD&V, gaf vorige week al aan dat het stadhuis leeggehaald is en dat de overdracht nog niet is gebeurd.

'Ik was sinds de verkiezingen net zoals meneer Dedecker alle dagen op het stadhuis. Mijn deur stond altijd open, maar hij is nooit langsgekomen. Hij zat ook elke dag bij de secretaris. Bovendien wil hij van nul beginnen, dus ik weet niet wat er moet overgedragen worden', vertelt Janna Rommel-Opstaele.

Dat de eerstkomende gemeenteraad wordt uitgesteld heeft volgens de vorige burgemeester niets te maken met de dossiers.

Reacties

Dedecker noemde Open VLD slechte verliezers en wacht nog altijd op felicitaties.

Opvallend, zelfs oppositiepartij N-VA reageert misnoegd. 'Gisteravond tijdens de installatievergadering in Middelkerke kwam de voorzitter met de mededeling dat het gemeentehuis "leeggeroofd" is. Al de dossiers, documenten en handleidingen zijn verdwenen uit het kantoor van de burgemeester. Toen ik dit hoorde was ik verbouwereerd', zegt fractievoorzitter Anthony Goethals (N-VA).

'Met het verdwijnen van de dossiers is een nieuwe lijn overschreden in de Middelkerkse politiek. Hier is er maar één slachtoffer en dat is de hele bevolking van Middelkerke', besluit Goethals, die een onderzoek eist en Janna Rommel-Opstaele ter verantwoording roept.