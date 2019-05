'Met deze uitslag moeten we bescheiden blijven, nu moeten we niet vertellen dat we in de regering willen zitten.' Dat zei Conner Rousseau, de Oost-Vlaamse SP.A-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, in een reactie aan vlaamparlement.tv.

Zijn partij doet het na ongeveer drie vierde van de stemmen in Oost-Vlaanderen geteld met 9,7 procent een pak slechter dan vijf jaar geleden (14,2 procent).

Over de verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang had Rousseau ook een mening: 'Ik zie bij het Vlaams Belang weinig oplossingen, wel veel analyses en protest. Deels terecht, mensen hebben veel moeten inleveren de laatste jaren, en er zijn veel gemiste kansen geweest. Ik denk dat we die kansen niet opnieuw mogen missen en dat we voor een positief verhaal moeten gaan voor alle generaties.'