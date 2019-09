Theo Francken (N-VA) denkt dat het best mogelijk om te regeren mét de PS, maar zónder een grote communautaire hervorming. Politicoloog Bart Maddens (KUL) kadert de uitspraken van de gewezen staatssecretaris in het toekomstig spelletje zwartepieten rond Paars-Groen.

'De puzzel ligt er niet. Je kan dat allemaal betreuren, maar je moet werken met de kaarten die je toebedeeld zijn.' Gevraagd naar de slaagkansen voor het door N-VA gewenste confederalisme, deed Kamerlid Theo Francken een opmerkelijke uitspraak maandagochtend bij Radio 1. Voor het eerst ging een N-VA'er on the record met twijfels over de haalbaarheid van een grote institutionele ommezwaai zoals het confederalisme. Francken suggereerde dat de communautaire diepvries weer open kan wanneer de PS zou instemmen met een grondige hervorming in het asiel- en migratiebeleid. Er is nu eenmaal geen tweederdemeerderheid voorhanden, aldus de Vlaams-Brabander.

...