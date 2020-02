Met Ecolo in de regering zou Wallonië strenger gaan toekijken op de wapenexport, maar de leveringen naar Saudi-Arabië blijven voorlopig gewoon doorgaan. De machteloosheid van Ecolo straalt ook af op Groen.

De Waalse beslissing om toch wapens te blijven leveren aan Saudi-Arabië is een zware dobber voor de groene partijen. Waals minister-president Elio Di Rupo kondigde eergisteren aan in L'Echo dat Wallonië voortaan niet meer zou leveren aan de Saudische luchtmacht, maar ziet vooralsnog geen probleem met leveringen aan de Koninklijke en Nationale Garde. Die onderdelen, aldus Di Rupo, zijn niet actief in Jemen en nemen dus niet deel aan mensenrechtenschendingen.

De Waalse beslissing om toch wapens te blijven leveren aan Saudi-Arabië is een zware dobber voor de groene partijen. Waals minister-president Elio Di Rupo kondigde eergisteren aan in L'Echo dat Wallonië voortaan niet meer zou leveren aan de Saudische luchtmacht, maar ziet vooralsnog geen probleem met leveringen aan de Koninklijke en Nationale Garde. Die onderdelen, aldus Di Rupo, zijn niet actief in Jemen en nemen dus niet deel aan mensenrechtenschendingen. Nochtans toonde het #BelgianArms-onderzoek van Knack, Le Soir en VRT vorig jaar aan dat de Nationale Garde wel degelijk actief is in het Jemenitische conflict.Voor Ecolo, dat sinds september 2019 deel uitmaakt van de Waalse regering, is die aankondiging bijzonder onaangenaam. Ecolo maakte tijdens de onderhandelingen voor de huidige Waalse regering een prioriteit van een strenger wapenbeleid. Bij het aantreden van de nieuwe regering maakten alle drie de partijen zich sterk om voortaan geen wapenleveringen toe te staan aan landen met een dubieus mensenrechtenpalmares.In een officiële reactie geeft Waals viceminister-president Philippe Henry (Ecolo) het belang aan van 'het respect voor de mensenrechten' bij het toekennen van wapenvergunningen. 'Op zeer korte termijn, het is te zeggen in de komende maanden, belooft de regering om geen wapenvergunningen meer toe te kennen voor nieuwe contracten als er een risico bestaat dat aan die voorwaarden niet voldaan is, zoals in Saudi-Arabië.'Henry vestigt zijn hoop op de adviescommissie die wapenexportvergunningen toekent, waarvan de regering momenteel de samenstelling en het functioneren herbekijkt. 'Die Commissie moet een analyse maken op basis van ethische, geostrategische en economische criteria.' Henry benadrukt ook dat de Waalse regering zowel de productie als de bestemmingen wil diversifiëren en 'de sector wil helpen moderniseren richting de producten van de toekomst, zoals de brandstofcel op basis van waterstof.' Op de vraag of Ecolo geen principieel probleem heeft met wapenleveringen aan Saudi-Arabië, wenst de partij, namens hun nationale woordvoerder, niet in te gaan.Dat de Waalse regering nog steeds wapenlicenties goedkeurt die bestemd zijn voor strijdende partijen in het meest bloederige conflict ter wereld, is op zijn zachtst gezegd in tegenspraak met de nobele doelen die de Waalse meerderheidspartijen zich bij aanvang van de regering stelden. Na de gruwelijke moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi besloot toenmalig minister-president Willy Borsus (MR) in oktober 2018 voorlopig geen beslissingen over nieuwe licenties te nemen. Die terughoudendheid heeft de Waalse regering ondertussen weer laten varen.Ook bij Groen, met wie Ecolo een fractie vormt in de Kamer, zit men verveeld met de kwestie. Jeremie Vaneeckhout, die wapenhandel opvolgt in het Vlaams Parlement, reageert verbaasd op de beslissing van de Waalse regering om wapens te blijven exporteren naar de Koninklijke en Nationale Garde. Hij benadrukt dat ook in Wallonië 'de mazen in het net gedicht moeten worden'. Wouter De Vriendt, die namens Groen buitenlandse betrekkingen en wapenhandel opvolgt in de Kamer, wijst op de ambities van de Waalse regering. 'Het Waalse regeerakkoord is bijzonder ambitieus in het voeren van een strenger wapenbeleid, en dat komt dankzij Ecolo.' Ook De Vriendt verwijst naar de adviescommissie die de komende maanden hervormd zal worden. 'We zitten momenteel in een overgangsfase', aldus De Vriendt.Voor de Parti Socialiste is deze situatie niet oncomfortabel. Als de beslissing om naar Saudi-Arabië te blijven exporteren niet gecontesteerd wordt, heeft de partij haar syndicale achterban bediend. De socialistische vakbond FGTB is een enorme voorstander van een soepel exportbeleid, omdat de wapensector in Wallonië voor heel wat banen zorgt. Wordt de beslissing toch politiek aangevochten, dan heeft de PS Ecolo duidelijk in verlegenheid gebracht. Bovendien is Ecolo mathematisch niet nodig voor een meerderheid. Di Rupo kan in theorie dus perfect zonder Ecolo verder regeren.