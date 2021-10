In de eerste acht maanden van dit jaar telde Vlaanderen 4.821 vacatures voor vrachtwagenchauffeur. Daarmee lijkt het recordaantal vacatures van 2019 (5.504) opnieuw te sneuvelen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits.

Ongena dringt aan op extra inspanningen, bijvoorbeeld rond de VDAB-opleidingen voor vrachtwagenchauffeur. "Maar daar knelt het schoentje. Het aantal cursisten dat zo'n opleiding start, steeg de afgelopen jaren niet".

Dat een tekort aan vrachtwagenchauffeurs grote gevolgen kan hebben, is de afgelopen weken duidelijk gebleken in het Verenigd Koninkrijk. Britse toestanden zijn er in Vlaanderen niet, maar ook Vlaamse werkgevers in de transportsector vinden steeds moeilijker bestuurders voor hun vrachtwagens. Van januari tot en met augustus van dit jaar keken de Vlaamse werkgevers aan tegen een kleine 5.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeur.

Buiten een dip in coronajaar 2020, dikt dit aantal jaar na jaar aan. 2019 sloot nog af met een tekort van 5.504 vrachtwagenchauffeurs en dat record lijkt dit jaar weer te sneuvelen. Uit cijfers die Open Vl-parlementslid Tom Ongena heeft opgevraagd, blijkt dat Oost-Vlaanderen goed is voor bijna de helft van de vacatures, 2.316 van de 4.821. Maar terwijl de vraag naar vrachtwagenchauffeurs stijgt, trappelt het aantal cursisten bij de VDAB voor de opleiding vrachtwagenchauffeur

al sinds 2017 ter plaatse met telkens 1.000 à 1.100 personen. Uit de cijfers blijkt ook dat het percentage vrouwen erg laag ligt (6 procent in 2021).

"Als er ergens winst te boeken is om het aantal openstaande vacatures terug te dringen, is het wel hier. Vrouwelijke werkzoekenden zijn een belangrijke pool van potentiële instromers in dit knelpuntberoep", zegt Ongena. De Open Vld'er vindt het tijd om in te grijpen. "We moeten nu actie ondernemen opdat we geen situaties meemaken zoals in het Verenigd Koninkrijk met lege winkelrekken en ellenlange wachtrijen aan tankstations", besluit Ongena.

Ongena dringt aan op extra inspanningen, bijvoorbeeld rond de VDAB-opleidingen voor vrachtwagenchauffeur. "Maar daar knelt het schoentje. Het aantal cursisten dat zo'n opleiding start, steeg de afgelopen jaren niet".Dat een tekort aan vrachtwagenchauffeurs grote gevolgen kan hebben, is de afgelopen weken duidelijk gebleken in het Verenigd Koninkrijk. Britse toestanden zijn er in Vlaanderen niet, maar ook Vlaamse werkgevers in de transportsector vinden steeds moeilijker bestuurders voor hun vrachtwagens. Van januari tot en met augustus van dit jaar keken de Vlaamse werkgevers aan tegen een kleine 5.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeur. Buiten een dip in coronajaar 2020, dikt dit aantal jaar na jaar aan. 2019 sloot nog af met een tekort van 5.504 vrachtwagenchauffeurs en dat record lijkt dit jaar weer te sneuvelen. Uit cijfers die Open Vl-parlementslid Tom Ongena heeft opgevraagd, blijkt dat Oost-Vlaanderen goed is voor bijna de helft van de vacatures, 2.316 van de 4.821. Maar terwijl de vraag naar vrachtwagenchauffeurs stijgt, trappelt het aantal cursisten bij de VDAB voor de opleiding vrachtwagenchauffeur al sinds 2017 ter plaatse met telkens 1.000 à 1.100 personen. Uit de cijfers blijkt ook dat het percentage vrouwen erg laag ligt (6 procent in 2021). "Als er ergens winst te boeken is om het aantal openstaande vacatures terug te dringen, is het wel hier. Vrouwelijke werkzoekenden zijn een belangrijke pool van potentiële instromers in dit knelpuntberoep", zegt Ongena. De Open Vld'er vindt het tijd om in te grijpen. "We moeten nu actie ondernemen opdat we geen situaties meemaken zoals in het Verenigd Koninkrijk met lege winkelrekken en ellenlange wachtrijen aan tankstations", besluit Ongena.