Het verbod op niet-essentiële reizen werpt zijn vruchten af. Dat heeft biostatisticus Geert Molenberghs woensdag in het VRT-radioprogramma De Ochtend gezegd. 'We zijn erin geslaagd om 80% van de import uit rode zones buiten te houden', aldus Molenberghs.

Het Belgische verbod op niet-essentiële reizen ligt onder het Europese vergrootglas, maar het heeft volgens biostatisticus Geert Molenberghs wel degelijk effect. Zo is het aantal positieve gevallen bij terugkerende reizigers op enkele weken tijd met een factor vijf gedaald.

Oorspronkelijk was het reisverbod ook bedoeld om de Britse variant buiten te houden, maar dat is volgens Molenberghs intussen een 'gepasseerd station'. De opmars van die variant is niet meer te stuiten. 'De variant verovert het continent en is in sommige landen al goed voor 70 tot 90 procent van de positieve gevallen', aldus Molenberghs.

De biostatisticus ziet geen problemen met essentiële reizen op voorwaarde dat ze wel degelijk noodzakelijk zijn. 'Wie een herstelling aan pakweg een elektrische centrale moet uitvoeren en die kennis is enkel in het buitenland voor handen, dat laten we best gebeuren. Is het verstandig naar het buitenland te vliegen, urenlang te vergaderen en dan terug te vliegen? Dat lijkt beter online op afstand te kunnen.'

