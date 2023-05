De Europese gasprijs is donderdag even onder de 30 euro per megawattuur gedoken, voor het eerst sinds juni 2021.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt daalde de gasprijs donderdagnamiddag tot 29,85 euro per megawattuur. Sinds begin dit jaar is de gasprijs al meer dan gehalveerd, dankzij relatief milde temperaturen, voldoende aanvoer van vooral vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en steeds meer hernieuwbare energie die wordt opgewekt.