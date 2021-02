Bénédicte Linard, minister van Cultuur in de Federatie Brussel-Wallonië, wil culturele activiteiten vanaf half maart opnieuw mogelijk maken.

'De protocollen liggen klaar', zei Bénédicte Linard maandagochtend op RTL-radio. 'Alles is tot in de puntjes uitgewerkt om vanaf half maart de cultuursector opnieuw veilig te kunnen openen.' De Ecolo-minister vraagt dat het geplande Overlegcomité van vrijdag die knoop doorhakt, teneinde 'de sector en de bevolking eindelijk een perspectief te bieden.' In een eerste fase zouden voorstellingen met 100 mensen in het publiek binnen en 200 mensen buiten opnieuw kunnen, net zoals culturele ateliers met 25 personen. Het pleidooi van Linard komt er nadat de Franstalige culturele wereld scherpe kritiek had geuit op haar 'slappe' houding. Vorig weekend hielden cultuurwerkers en kunstenaars op straten en pleinen in Brussel en Wallonië protestacties. In tegenstelling tot de PS en de MR hield Ecolo zich in het coronadebat tamelijk gedeisd. Daar lijkt nu verandering in te komen. Ook de Elsense Ecolo-burgemeester Christos Doulkeridis riep begin deze week in een open brief op om versneld te versoepelen, omdat de bevolking mentaal eronderdoor zou gaan en hij revoltes zegt te vrezen. Maar de kans dat vrijdag het verlossende schot voor de cultuursector wordt gelost, mag klein tot onbestaande heten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) gaf al aan dat op het komende Overlegcomité geen grote versoepelingen op de agenda staan. Daarvoor moet volgens hem nog zeker drie weken worden gewacht. Hij verwees daarbij naar de oprukkende varianten van het coronavirus en de opnieuw stijgende cijfers. 'Maar over drie weken is het half maart. Dan de heropening van theaterzalen en bioscopen in het vooruitzicht stellen, is dus niet in tegenspraak met wat Vandenbroucke bepleit', klonk het in de omgeving van minister Linard maandag. Linard suggereerde in haar radio-interview ook dat het hier een gezamenlijke eis van alle ministers van Cultuur in ons land betrof, maar op het kabinet van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) klonk bitter weinig animo voor het prikken van een datum. 'Wij benaderen dit rationeel', aldus woordvoerder Olivier van Raemdonck. 'Alleen de cijfers bepalen wanneer we kunnen versoepelen, en die zien er op dit moment niet zo goed uit. En niemand weet hoe de situatie over drie weken zal zijn. De kans dat we vrijdag de cultuursector dus een concrete datum kunnen aanbieden, is zo goed als nul.'