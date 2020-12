De Examencommissie organiseert deze maand liefst 3.400 examens online. Het is de eerste keer dat op zo'n grote schaal online examens plaatsvinden voor mensen die op deze manier hun diploma willen halen. Om een eerlijk verloop te garanderen, gelden speciale voorzorgsmaatregelen, meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Bij de Examencommissie - de vroegere Middenjury - kunnen mensen op hun eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen. Op dit moment zijn er meer dan 5.000 kandidaten ingeschreven voor een van de studierichtingen uit het aanbod. Voor de kerstvakantie moeten er nog 7.000 examens afgenomen worden.

Dat zijn er bijzonder veel. Door de coronamaatregelen was het examencentrum in Brussel dan ook de hele maand november gesloten. Bovendien geldt er nog steeds een verminderde capaciteit in het examencentrum. In normale omstandigheden kunnen er 360 kandidaten tegelijkertijd een examen afleggen. Nu is dat aantal beperkt tot 135 kandidaten per sessie.

Daarom schakelt de Examencommissie massaal over op online examens. Van de 7.000 examens in december worden er 3.400 online afgenomen op vijf verschillende examendagen. Dinsdag nemen bijvoorbeeld 800 kandidaten van thuis uit deel aan een online examen dat anders in Brussel zou plaatsvinden.

Speciale voorzorgsmaatregelen moeten garanderen dat alles eerlijk verloopt. Zo moeten de kandidaten zichzelf tijdens hun examen filmen met twee camera's (de camera van hun computer én de camera van hun smartphone) en hebben ze tijdens het examen alleen toegang tot het examen.

De Examencommissie werkt ook samen met een gespecialiseerd bedrijf. Dat zal na het examen een overzicht opmaken van alle incidenten, zodat de Examencommissie kan oordelen of elk examen correct verlopen is. De voorbije weken vonden al testexamens plaats.

'Heel wat jongeren hebben door coronamaatregelen vertraging opgelopen en dreigen nu de start van het tweede semester in het hoger onderwijs te missen. Zeker kandidaten uit de derde graad, die bijna klaar zijn met hun examenprogramma, moeten nog voor de kerstvakantie hun laatste examens kunnen afleggen', zegt minister Weyts. 'We doen er nu alles aan om ervoor te zorgen dat deze jongeren alsnog een getuigschrift of een diploma secundair onderwijs kunnen halen.'

Indien alles goed verloopt, wil de minister bekijken of er in de toekomst nog grootschalige online examens kunnen plaatsvinden, zodat je als kandidaat niet meer moet wachten tot er een examenplaats vrijkomt.

