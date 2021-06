Het Hof van Cassatie heeft woensdagnamiddag het arrest van het Brusselse hof van beroep deels verbroken dat ex-Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot tot 27 jaar cel had veroordeeld voor moord.

Het Hof van Cassatie heeft enkel het deel van het arrest over de strafbepaling is verbroken. De twee krijgen dus enkel over de strafmaat een nieuw proces, deze keer voor het hof van beroep van Bergen.

Het was advocaat-generaal Damien Vandermeersch die het Hof van Cassatie had gevraagd om het arrest deels te verbreken. Volgens hem was de motivering van de straf niet correct. In afwachting van hun nieuw proces komen de twee beklaagden vrij.

Het hof van beroep in Brussel had ex-Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot in februari veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op de ex-partner van Boigelot, Marc Dellea, in 2014 in Laken. De Brusselse rechtbank bevestigde de uitspraak over de schuldvraag, maar verzwaarde de strafmaat, van 23 naar 27 jaar cel. Het hof meende dat de 'hoop' dat de twee 'hun leven zouden beteren', zoals de rechter het in eerste aanleg had geformuleerd, 'ijdel bleek'.

Argument niet wettelijk

De magistraat van het Hof van Cassatie stelde woensdag dat dat argument niet wettelijk is. Volgens Vandermeersch werd de straf verzwaard omdat de twee beklaagden bij hun standpunt bleven en omdat ze 'het vertrouwen van de rechters in eerste aanleg niet waard bleken om hun leven te beteren'. De advocaat-generaal argumenteerde dat een beklaagde het recht heeft om niet akkoord te zijn met een uitspraak en om beroep aan te tekenen.

'De rechters hebben afgestraft dat beroep gedaan werd op het recht om zichzelf niet te beschuldigen en om beroep aan te tekenen tegen een uitspraak. Het recht van een verdachte om zijn verdediging te organiseren zoals hij dat wil, wordt hier miskend, en dus gaat het om een schending van de rechten van de verdediging', aldus de openbaar aanklager.

Het Hof van Cassatie volgde het parket, maar niet de verdediging zelf. Die had, bij monde van advocaat Laurent Kennes, gevraagd om het gehele arrest te verbreken. De advocaat zei dat er geen afzonderlijk debat was over de schuldvraag en de strafmaat, zoals bij assisen. Het zou voor moeilijkheden zorgen als er een nieuw proces komt over één aspect van de procedure, terwijl de debatten over de twee gingen.

