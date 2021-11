Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) roept iedereen op om gevallen van greenwashing te melden.

Dienstmededeling: het papier waarop Knack is gedrukt, bevat geen splinter tropisch hardhout. Dat moet de lezer die om het milieu geeft als muziek in de oren klinken.

Toch mogen we dat niet van de daken schreeuwen van staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD). 'Het zou een flagrante vorm van greenwashing zijn', zegt ze. 'Die claim zet een irrelevant feit in de kijker: er wordt namelijk nooit tropisch hardhout gebruikt om papier te maken.'

Greenwashing is hot, weet de staatssecretaris. 'Omdat de consument steeds meer waarde hecht aan de duurzaamheid van de producten die hij of zij koopt, is een wildgroei aan labels ontstaan. Voeding, textiel, zelfs tegels worden in de markt gezet als geproduceerd met minimale impact op het milieu. Dat is logisch, bedrijven willen inspelen op de vraag van consumenten.'

Maar niet elk bedrijf volgt daarbij de regels.

Eva De Bleeker: Het is cruciaal dat die labels geloofwaardig zijn. Nu, greenwashing is niet altijd slecht bedoeld. Sommige bedrijven willen echt duurzaam zijn, maar weten niet goed hoe. Voor hen heeft de FOD Economie een gids opgesteld om hun claims verifieerbaar te maken. Op die manier willen we bedrijven helpen om de omslag naar een meer duurzame productie te maken.

Wat doet u voor de consument?

De Bleeker:Op meldpunt.belgie.be konden mensen al lang frauduleuze praktijken melden, denk aan phishing. In oktober voegden we greenwashing toe aan de 'misleidende of bedrieglijke reclame'. Het is te vroeg om exacte cijfers te geven, maar we denken dat de consument de weg daarnaar weet te vinden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om melding te maken van greenwashing en andere bedrieglijke reclame. De Economische Inspectie kan niet alles zien.

Heeft het wel nut om greenwashing te melden?

De Bleeker:Absoluut. Valse milieuclaims worden beschouwd als oneerlijke handelspraktijken volgens het Wetboek van Economisch Recht. Bedrijven die zich eraan bezondigen, riskeren boetes tot 200.000 euro. Als je denkt dat er iets niet klopt, meld het dan zodat wij gepast kunnen optreden. Ikzelf benut mijn initiatiefrecht ten volle om mogelijke gevallen van greenwashing te laten onderzoeken door de Economische Inspectie.

Een van de meest recente nieuwe ecolabels is de Ecoscore van Colruyt. De Bond Beter Leefmilieu heeft vragen bij de wetenschappelijke onderbouwing en vindt zo'n label niet te rijmen met de verkoop van vlees tegen de laagst mogelijke prijs.

De Bleeker:Het zou ideaal zijn mochten we zo'n label op Europees niveau kunnen uitwerken. Wat de opmerking van de BBL betreft: ik denk dat wanneer die Ecoscore solide is, de consument zelf zal aangeven hoeveel vlees mag kosten. Een deel zal zeker kiezen voor de duurdere, maar duurzamer geproduceerde salami.

Uw collega's van de Vlaamse regering kregen kritiek op het niet bijster ambitieuze klimaatplan waarmee ze naar Glasgow trokken. Wat vindt u?

De Bleeker:We moeten samen doelen opstellen en samen maatregelen implementeren. Dat doen wij op federaal niveau ook. Ik draag mijn steentje bij vanuit Consumentenzaken, door te beschermen tegen greenwashing of door te zorgen voor een transparante prijszetting bij de laadpalen die in de toekomst zullen worden geplaatst. Collega's Zakia Khattabi (Ecolo) en Pierre-Yves Dermagne (PS) doen dat via hun bevoegdheden Klimaat en Economie en Werk. Zij stellen nu samen een duurzaamheidsplan op. Klimaat en milieu is een zaak van ons allemaal. Ik noem me niet voor niets blauw met een groen randje. (lacht)

