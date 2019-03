Europa reageert op klacht tegen carnavalisten: 'Ondenkbaar dat deze beelden paraderen in Europese straten'

'We hebben berichten over dit incident gezien', antwoordde de woordvoerder van de Commissie dinsdag tijdens de dagelijkse persbriefing op een vraag van een journalist van een Joodse nieuwssite. 'Het is ondenkbaar dat deze beelden paraderen in Europese straten, zeventig jaar na de Holocaust. Het is aan de nationale autoriteiten om actie te ondernemen in individuele zaken, op basis van de toepasselijke wet.'

De woordvoerder herinnerde eraan dat de Commissie opkomt tegen alle vormen van antisemitisme, van alledaagse online en offline haatboodschappen tot fysieke aanvallen. Zeker voor de Europese Unie, 'dat is gebouwd op de assen van de Holocaust', is het een plicht om de Joodse gemeenschappen te beschermen, stelde hij. 'Wij Europeanen hebben niet de luxe om dit licht op te nemen. We hadden het trieste privilege om te ervaren hoe dit is geëindigd in de vorige eeuw.'

Maandag raakte bekend dat het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) bij het interfederaal gelijkekansencentrum Unia een klacht hebben ingediend tegen de Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil'n. De carnavalsgroep pakte uit met een praalwagen met als thema "Sabbatjoor".