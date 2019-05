'Eindelijk wordt Duitsland wakker voor de enorme schade aan de natuur en het dorpsleven, veroorzaakt door de energietransitie. De uitrol van gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen is namelijk bepaald geen groen voorbeeld', schrijft Michael Shellenberger.

De afgelopen tien jaar hebben journalisten de Duitse Energiewende gepresenteerd als hét groene voorbeeld voor de rest van de wereld. 'Veel arme landen, die ooit van plan waren kolencentrales te bouwen om hun bevolking van elektriciteit te voorzien, overwegen momenteel het fossiele tijdperk over te slaan en meteen al schone netten te bouwen', schreef een verslaggever van The New York Times in 2014 over de invloed van de Duitse energietransitie. Met Duitsland als inspiratiebron hebben de Verenigde Naties en de Wereldbank miljarden dollars gestoken in de ontwikkeling van duurzame energie, zoals wind, zon en waterkracht, in arme en opkomende landen zoals Kenia.

...