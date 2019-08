'Ik vrees voor een herhaling van het rekeningrijdenscenario.' Vlaams Parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) ziet de toekomst van de betonstop somber in. Maar hoe groot is de kans dat die er echt niet komt? En wat zou het betekenen voor Vlaanderen?

Wilfried Vandaele (N-VA) vreest het ergste. In de vorige legislatuur heeft de betonstop bloed, zweet en tranen gekost. Via dat principe zou er tegen 2025 immers nog maar 3 hectare per dag mogen worden volgebouwd - tegen 2040 zelfs 0. De bedoeling is dat we allemaal minder verspreid gaan wonen en dat de verrommeling, zo eigen aan Vlaanderen, aan banden wordt gelegd.

...