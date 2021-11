De strijd tegen de klimaatopwarming moet er een van vele handen zijn: ook de eventsector heeft een belangrijke bijdrage rol te spelen. Naar aanleiding van de COP26 in november pleit Gunilla de Graef, onderzoeker van het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool, voor een duurzaam eventbeleid op lange termijn: 'Herbruikbare bekers en afbreekbare rietjes zijn maar een allereerste stap, zoveel meer is mogelijk.'

De eventsector is een brede sector. Hij omvat zowel organisatoren, toeleveranciers, zoals cateraars en podiumbouwers, als venues, zoals concertzalen en beurshallen. Meer dan 80.000 mensen werken in de sector, ongeveer evenveel als in de voedingsindustrie. Een sector met impact dus. En met een 'carbon footprint' die kan tellen. Zo produceert een festivalbezoeker gemiddeld twee kilo afval per festivaldag. Met een smakelijke hamburger vult hij/zij niet enkel de maag, maar gaat tegelijk 1500 liter water verloren. En een gemiddelde festivaltent voor 3.000 bezoekers voor één dag verbruikt evenveel energie als drie huishoudens in een heel jaar.

Zoals elke sector zal ook de eventsector een belangrijke bijdrage moeten leveren in strijd tegen de klimaatopwarming. We hebben nog 10 jaar om die in te perken. Op de klimaattop, de COP26 die in november in Glasgow plaatsvindt, zullen concrete richtlijnen en doelen worden ontwikkeld. Alle sectoren zullen de druk voelen op heel wat vlakken, gaande van afvalverwerking over waterbeheer tot uitstootnormen.

Duurzame events na de klimaattop: meer dan herbruikbare bekers en afbreekbare rietjes.

Misschien denkt u: eventorganisatoren en leveranciers worden toch al verplicht om meer duurzame keuzes te maken? Zo is sinds januari 2020 het serveren van drank in bekers voor eenmalig gebruik op events verboden. Voor steden en gemeenten is het gebruik van herbruikbare bekers zelfs volledig verplicht voor eigen georganiseerde evenementen.

Hoe belangrijk en relevant ook: met herbruikbare bekers en afbreekbare rietjes alleen gaan we er niet geraken. We moeten ecologische duurzaamheid breder benaderen. Dus niet enkel kijken naar bijvoorbeeld het domein van de catering, maar durven stilstaan bij onze impact in de hele keten: van opbouw tot afbraak, van toeleverancier tot campingbezoeker, van goodiebag tot productie.

Er leven in de eventsector best al wat initiatieven rond duurzaamheid, men zit niet te wachten tot de regels opgelegd en afgedwongen worden. Maar meer coherentie is nodig.

Sla als sector nog meer de handen in elkaar en maak werk van duidelijke, gezamenlijke doelen. Laat je inspireren door de Sustainable Development Goals. Of zet in op 'science based targets'. Op wetenschap gebaseerde doelstellingen bieden bedrijven een duidelijk plan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gedeelde doel is maximum 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Meer dan 2.000 bedrijven over de hele wereld werken al met het Science Based Targets-initiatief.

Duidelijke en gezamenlijke doelen hebben een belangrijk voordeel: ze maken je duurzaamheidsverhaal geloofwaardig naar je klanten en publiek toe. Want het publiek wil duurzame events, zo blijkt uit een onderzoek van het expertisecentrum Publieke Impact. Zelfs nog voor de coronacrisis vond 75 procent van de eventbezoekers duurzaam georganiseerde events belangrijk. Dit draagvlak moeten we absoluut ondersteunen, want de bezoeker zal de meerprijs voor investeringen in duurzaamheid wellicht ook wel wat voelen aan de kassa.

Diezelfde bezoeker is op zoek naar een unieke beleving die aansluit bij zijn of haar waarden. Als die match overtuigend en authentiek is, wil de bezoeker zeker bijdragen aan duurzame investeringen in meubilair, aan biologische catering, aan herbruikbaar vaatwerk en aan een zorgvuldiger afvalbeheer. Een match op vlak van 'people' en 'planet' maakt van bezoekers meteen ook spontane ambassadeurs voor het event. Tegelijkertijd zullen events en hun organisatoren zo de wegbereiders zijn van een mooiere toekomst.

De eventsector zou zo zelfs pionier kunnen zijn in het motiveren van mensen om anders en beter te doen.

