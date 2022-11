Duncan Smith (Waalse treinreizigersorganisatie): ‘Vermoeidheid van het NMBS-personeel is verontrustend’

De Waalse belangenvereniging voor treingebruikers Navetteurs.be heeft begrip voor de vakbondsacties die voor de derde keer in een maand tijd het spoor zullen verlammen.

Vicepremier en federaal minister voor Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) stelde begin oktober ‘historische’ investeringen in het spoor in het vooruitzicht. Maar deze week keren de spoorvakbonden zich opnieuw tegen hem: ze staken drie dagen lang voor meer middelen.

De Vlaamse reizigersorganisatie TreinTramBus hekelde de ellende die de reizigers daardoor opnieuw te wachten staat, maar Duncan Smith, de ondervoorzitter van de Waalse treinreizigersorganisatie Navetteurs.be, toont begrip. ‘Haast alle problemen waarmee de NMBS vandaag te kampen heeft, zijn het gevolg van onderinvesteringen’, zegt hij. ‘Al is dat niet alleen de schuld van de huidige regering. De investeringen van de voorbije tien jaar volstaan niet eens om de bestaande infrastructuur op peil te houden.’

Wat met het historische akkoord voor het spoor van begin oktober? ‘Er is sprake van in totaal drie miljard euro aan investeringen gespreid over tien jaar tijd. Maar dan zou Vivaldi moeten beginnen met minimaal 200 miljoen euro per jaar. Maar in 2023 en 2024 gaat het slechts over 118 miljoen per jaar, een stuk minder. De beslissing lijkt dus vooral te moeten worden uitgevoerd door volgende regeringen. We zijn bang dat daar niets van terecht komt.’

‘Nog nooit zijn zoveel treinbestuurders per ongeluk door een rood licht gereden als in 2022.’ – Duncan Smith (Navetteurs.be)

Wallonië zal door de stakingen harder worden getroffen dan Vlaanderen – in verschillende Waalse provincies rijdt tijdens de actiedagen waarschijnlijk geen enkele trein – en toch blijft Duncan Smith opvallend mild. ‘Wij bekijken het inderdaad anders dan TreinTramBus. Het spoor is mijn passie. Ik spreek vaak met NMBS-personeel. Sinds enige tijd merk ik een algemene vermoeidheid die verontrustend wordt voor de veiligheid op het spoor. Nog nooit zijn zoveel treinbestuurders per ongeluk door een rood licht gereden als in 2022, en het jaar is nog niet om. Vakantieaanvragen worden doorlopend afgewezen. Treinbegeleiders worden gevraagd een uur langer te werken dan wettelijk is toegestaan, anders moeten nog meer treinen worden geschrapt. De NMBS betaalt treinbestuurders die aankomen in Couvin soms een taxirit naar Luik, zodat ze daar snel weer aan de slag kunnen.’

Hoe erg is het als zelfs een groene minister het tij niet lijkt te kunnen keren? ‘De hele politieke klasse is blind voor de beroerde staat van de NMBS. De bestuurders hebben niet genoeg kennis van de spoorwegen. Dat geldt ook voor het kabinet van minister Georges Gilkinet.’