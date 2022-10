Distributiekosten voor gas en elektriciteit gaan 37 euro omhoog – Demir ‘ontstemd’

Een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal volgend jaar meer betalen aan distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas, naar verwachting 37 euro extra. Dat zegt de Vlaamse energieregulator Vreg. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) reageert boos.

Het is de regulator die vastlegt in welke mate de netbeheerders kosten mogen doorrekenen in hun tarieven. Die tarieven vormen een vergoeding voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. Wat heeft de Vreg nu beslist? De toegelaten inkomsten van de netbeheerders kunnen in 2023 stijgen, na jaren van dalingen. Voor elektriciteit en aardgas samen gaat het om 4 procent. Heel precies gaat het om een stijging met 2 procent voor elektriciteit naar een toegelaten inkomen van 1,716 miljard euro. Voor aardgas gaat het om een stijging met 11 procent naar 512 miljoen euro toegelaten inkomen.

Dat de netbeheerder na vijf jaar van dalingen opnieuw meer kunnen aanrekenen, is en gevolg van de inflatie. ‘Die leidt tot hogere kosten voor aanleg en onderhoud van het net’, argumenteert de Vreg. Wat betekent dat nu voor de consumenten? Op basis van die vastgelegde toegelaten inkomsten gaan de netbeheerders nu tariefvoorstellen indienen. De Vreg verwacht dat hierdoor de nettarieven voor een gemiddeld gezin met 37 euro gaan stijgen op jaarbasis: met 15 euro voor elektriciteit en met 22 euro voor aardgas.

Alternatieve pistes?

Volgens de Vreg is de stijging al bij al beperkt gebleven, door inspanningen van zowel de Vlaamse overheid als Fluvius, de werkmaatschappij van de verschillende netbeheerders. Toch ligt een stijging gevoelig na zoveel jaren van dalingen, zeker in de huidige context van historisch hoge energiefacturen.

In een reactie zegt Vlaams minister van Energie Demir ‘ontstemd’ te zijn over de stijgingen van de kosten die netbeheerder Fluvius wil doorrekenen, terwijl de Vlaamse overheid net een financiële inspanning heeft gedaan om de kosten te doen dalen. ‘Vlaanderen doet dit jaar een enorme extra financiële inspanning om ervoor te zorgen dat haar aandeel in de factuur niet stijgt en zelfs lichtjes daalt, ik verwacht dat van alle bestuursniveau, ook de lokale besturen via Fluvius’, aldus Demir. Ze vindt de doorrekening van de kosten dan ook niet oké. ‘Maar ik heb helaas geen zeggenschap. Daarom heb ik Fluvius-voorzitter Wim Dries gevraagd alsnog alle mogelijke pistes te onderzoeken om de stijging van het Fluvius-aandeel te voorkomen’. Een raad van bestuur van Fluvius komt daar op 12 oktober over samen.



Fluvius zelf wijst er op dat het 119 miljoen euro aan financiële reserves heeft ingezet om de nettarieven onder controle te houden. Zonder die inspanning zouden de distributienettarieven veel hoger zijn uitgevallen. De netbeheerder wijst naar de gestegen kosten. ‘Door de inflatie is de kostprijs van materialen die nodig zijn voor het aanleggen en beheren van de gas- en elektriciteitsnetten, de voorbije maanden sterk gestegen.’

Fluvius heeft het over een evenwichtige oplossing. ‘Fluvius en de Vlaamse steden en gemeenten tonen zich met deze beslissing als betrouwbare partners in deze energiecrisis.’