Dissidente lijsttrekker van N-VA Ninove wou 'verbinden' zoals Bart De Wever

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er twee te kort had voor een absolute meerderheid. Open VLD haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA - dat al had aangekondigd voor de oppisitie te kiezen - en Samen, maar met de steun van N-VA-lijsttrekker Joost Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels.

Arents erkent dat er zware kritiek is binnen de lokale afdeling van de partij. 'Er zijn mensen binnen de partij die scherp reageren, maar ik heb het gedaan in het belang van de stad. Het belang van mijn stad was in dat geval belangrijker dan het partijstandpunt. Ik heb willen verbinden met alle democratische mensen hier aan tafel. (..) Ik heb nationaal ingelicht over mijn actie, en de eerste reactie was 'not amused'. Daarna was het windstil. Vanavond is de bestuursvergadering, en dan zien we wel of ik moet doorgaan als onafhankelijke. Maar ik verwacht niet dat dat zal gebeuren. Ik denk dat er binnen de partij genoeg mensen geloven in dit project.'

De lijsttrekker van N-VA Ninove vergeleek zijn situatie met die in Antwerpen, waar een coalitie gevormd werd met de socialisten. 'Bart De Wever heeft ook de partij-ideologie overstegen door te verbinden. Ik heb dat hier in Ninove willen doen, met alle democratische partijen rond de tafel.'

Arents ontkent dat het 'om de poen te doen' is, zoals Guy D'haeseleer van Forza Ninove hem verweet. 'Guy D'haeseleer heeft mij de hemel beloofd. Daar ging het niet over inhoud maar over smijten met mandaten. (..) Het alternatief was de stad in handen geven van extreemrechts. Als we naar een geheime stemming gingen, kon het verkeerd aflopen. Met het lot in eigen handen konden we samen gaan voor de toekomst van onze stad.' D'haeseleer postte op Facebook als reactie een als een rat bewerkte foto van Arents.

'Werken voor een veilig Ninove'

'Met 40 procent van de kiezers voor Forza Ninove/Vlaams Belang waren wij niet aan zet', klinkt het bij burgemeester Tania De Jonge. 'Arents vroeg op 20 december een gesprek. We hebben in eerste instantie over de inhoud gesproken, en dan pas over de mandaten. Uiteindelijk hebben we woensdag pas om 23.30 uur de voordrachtsakte ingediend bij de algemeen directeur. Ik bedank in het bijzonder Joost Arents, dat hij de onbestuurbaarheid wou tegengaan en zijn verantwoordelijkheid genomen heeft.'

Veiligheid wordt het belangrijkste thema voor het nieuwe bestuur, zegt De Jonge nog. 'We werken voor een veilig Ninove. Met het stemgedrag hebben we vastgesteld dat het onveiligheidsgevoel in onze stad niet weg is. Daarnaast willen we de Ninovieters dichter bij elkaar brengen en werken aan armoedebestrijding. We beseffen dat dit een hele krappe meerderheid is, maar dat heeft in het verleden ook al gewerkt. Er zal heel wat ontgoocheling en boosheid zijn, maar we staan open voor constructieve gesprekken.'