Dertien ngo's schrijven open brief naar Maggie De Block

Dertien ngo's vragen in een open brief aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD), dringend(e) actie te ondernemen om de vluchtelingencrisis in de Middellandse Zee te bezweren. De minister zou dat om te beginnen moeten doen op de volgende Informele Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op woensdag.