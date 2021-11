Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil een gascentrale die in Vilvoorde zowat 875 MW moet gaan opwekken, geen vergunning verlenen. Dat communiceert ze dinsdagavond.

Producent Electrabel wou met de Stoom- en gascentrale een oudere installatie vervangen, die minder dan de helft van de nieuwe capaciteit levert. Maar de nodige omgevingsvergunning kon eerder al op verzet rekenen en ook een beroepsprocedure eindigt dus met een negatief advies. Vooral de uitstoot van 107.000 kg ammoniak is een probleem voor de Vlaamse regering.

De minister verleent wel een positief advies over de uitbreiding van een gascentrale in het Gentse Wondelgem. Producent Luminus wil daar een gascentrale uitbreiden. Dat mag, op voorwaarde dat de installatie tegen 2040 energieneutraal is. De Gentse centrale zou 390 MW gaan opwekken, al is het nog afwachten of en hoe snel Luminus met de bouw zal beginnen.

In beide dossiers bekrachtigt Demir in beroep eerdere beslissingen van de bevoegde deputaties. Toch is de beslissing van belang voor de toekomstige energiebevoorrading. De federale regering rekent op de gascentrales om de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken. "De federale regering heeft altijd gezegd dat ze over onze bevoorradingszekerheid en het open houden van onze kerncentrales open kaart ging spelen in november", zegt de minister dinsdag.

"Het lijkt mij dus tijd dat de kaarten nu open op tafel worden gelegd."

N-VA verzet zich al enkele maanden tegen de bouw van gascentrales omdat die niet CO2-neutraal zijn en ziet een oplossing in het openhouden van kerncentrales.

De federale regering hamert - onder impuls van Groen - wel op het doorvoeren van de kernuitstap in 2025. Het vervangen van de verloren capaciteit wordt daarom een politiek vraagstuk. Toch weerlegt Demir de kritiek dat ze de gascentrales sluit om die reden.

"Vivaldi dacht: we gaan met het mes op de keel de Vlaamse regering dwingen om die gascentrales goed te keuren. Dat is pure chantage."@Zu_Demir #terzaketv pic.twitter.com/8wLA3j9eGg — Terzake (@terzaketv) November 9, 2021

"Mijn taak als minister van Omgeving is om op basis van de techniciteiten van dossiers al dan niet te vergunnen", zegt ze. "Ik heb helaas moeten vaststellen dat aan de stikstofrichtlijnen niet wordt voldaan. Als ik het dossier toch zou goedkeuren breng ik de rechtszekerheid van heel wat bedrijven en landbouwers in gevaar. Dat kan men dus onmogelijk van een minister eisen."

Eerder zijn ook al twee gascentrales in Tessenderlo en Dilsen-Stokkem niet vergund.

Dadelijk meer.

