'De winter zal bepalend zijn voor de evolutie van de prijzen', zegt Febeg-topman Marc Van den Bosch over de torenhoge energiefactuur.

De politiek, ook internationaal, is in de ban van de exploderende energieprijzen. Verschillende overheden, waaronder de onze, springen in de bres om de energiefactuur voor de consumenten te verlichten. De postcoronarelance verloopt stroever dan gehoopt. En toch biedt ook deze crisis kansen, zegt Marc Van den Bosch, general manager van Febeg, de koepelorganisatie van elektriciteits- en gasbedrijven. 'Een deel van de huidige stijging is conjunctureel, maar waarschijnlijk ook deels structureel. De vergroening van gas en elektriciteit én besparingen op het verbruik zullen dus nodig zijn.'

De politiek, ook internationaal, is in de ban van de exploderende energieprijzen. Verschillende overheden, waaronder de onze, springen in de bres om de energiefactuur voor de consumenten te verlichten. De postcoronarelance verloopt stroever dan gehoopt. En toch biedt ook deze crisis kansen, zegt Marc Van den Bosch, general manager van Febeg, de koepelorganisatie van elektriciteits- en gasbedrijven. 'Een deel van de huidige stijging is conjunctureel, maar waarschijnlijk ook deels structureel. De vergroening van gas en elektriciteit én besparingen op het verbruik zullen dus nodig zijn.' Wat kan ik op korte termijn doen om de factuur te drukken? Marc Van den Bosch: Alle beetjes helpen. Bijvoorbeeld: heb je een thermostaat met een klok? Stel ze dan zo in dat de verwarming niet al twee uur voor je wakker wordt opstart. Verminder je de temperatuur van pakweg 21 naar 20 graden, dan kun je tot 7 procent minder verbruiken. Blijf ook regelmatig verluchten. Daardoor jaag je de vochtigheid weg, waardoor er minder verwarming nodig is. Europa verwacht dat de prijzen in het voorjaar zullen stabiliseren. Maar wat als we een koude winter krijgen? Van den Bosch: Mensen met een vast contract, zowat 65 procent van de klanten, zijn beschermd tegen prijsstijgingen tot het einde van hun contract. Bovendien zullen mensen met een variabel contract een afrekening krijgen voor hun verbruik van september 2020, toen de prijzen zeer laag waren, tot nu. De knoop ligt vooral bij nieuwe contracten. De winter zal dus bepalend zijn. Als die abnormaal koud wordt, zal de factuur hoger zijn en zullen er meer betalingsproblemen opduiken. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is de prijsexplosie mee het gevolg van 'dogmatische keuzes' in de overstap naar hernieuwbare energie en de bijbehorende strenge CO2-normen. Klopt die uitleg? Van den Bosch: Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zegt dat je de huidige context niet mag afwegen tegenover de transitie naar groene energie. De stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van redenen: structureel en conjunctureel, van een koudefront in de VS in het voorjaar, over een droogte in Latijns-Amerika, tot het economische herstel na corona. Als we minder gevoelig willen zijn voor die schokken, moeten we net nog méér investeren in hernieuwbare energie. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft al twee vergunningen voor een gascentrale geweigerd. Die centrales moeten de kernuitstap opvangen. De centrale van Tessenderlo had nochtans een positief advies gekregen van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Zet Demir het investering klimaat onder druk? Van den Bosch: Je verwacht natuurlijk dat er een objectieve manier is om naar alle investeringen te kijken. Wat met investeringen in de industrie? Worden die op dezelfde manier beoordeeld als een gascentrale? Het klopt dat de centrales CO2 uitstoten, maar dat wordt opgevangen in het Europese emmissiehandelssysteem ETS. Ook voor de uitstoot van stikstof zijn er regels. Wij vragen vooral duidelijkheid en een positief investeringskader. Daarnaast lijkt het me logisch dat er ook in Vlaanderen een nieuwe gascentrale komt. Er zijn niet alleen de grootverbruikers in de Antwerpse haven, het is ook nodig voor een goede verdeling binnen het Belgische transmissienetwerk.