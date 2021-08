Hind Fraihi is onderzoeksjournalist. Ze publiceerde samen met Bas Bogaerts Achter het schild van extreemrechts. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 13 minuten en 14 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Te weinig. Als freelancer heb ik het voordeel dat ik af en toe tussendoor een dag vrijaf kan nemen, maar in vakantieperiodes werk ik net meer. Deze zomer trek ik een week naar Portugal en een midweek naar de Ardennen. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? De nieuwssites volg ik op mijn smartphone. En als ik bij vrienden of familie in Marokko ben, volg ik ook wel de lokale media. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Een rondrit met man en kinderen door Andalusië, drie jaar geleden. Erg gemoedelijk allemaal. En we bezochten het Alhambra, dat al lang op mijn lijstje stond. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Als kind ging ik elke zomer naar Tanger in Marokko, het thuisland van mijn ouders. De hardheid van die stad zal me altijd bijblijven: van jongs af werd ik er geconfronteerd met straatkinderen, kinderprostitutie en dakloosheid. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Oeroeg van Hella Haasse. In oktober word ik geïnstalleerd als lid van KANTL, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. De traditie wil dat ik een eerbetoon breng aan een voormalig lid, en dat wordt bijna zeker Haasse. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Ik ben geboren en getogen in Bornem, dus ik dacht dat ik dat dorp kende als mijn broekzak. Maar elke maandag ging ik wandelen met mijn man en heel vaak ontdekten we dan toch nog nieuwe hoekjes en steegjes. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Zwemmen in monokini. Zalig! Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Mijn eerste kus was met een vakantieliefde, op het strand van Tanger. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Elke zomer neem ik me voor om een bepaalde 'mailhygiëne' te vinden en die ook te blijven toepassen. Mislukt altijd. Bent u ooit alleen op vakantie geweest? Voor schrijfretraites, die toch ook een beetje vakantie zijn. De laatste was in Brussel, bij Passa Porta, tijdens de eerste lockdown. Na zeven weken 'full house' thuis was ik ineens twee weken alleen. Dat was even afkicken. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Meer dan ik zou willen. Soms flitst er iets door mijn hoofd, terwijl ik aan het zwemmen ben, bijvoorbeeld. Af en toe zijn die flitsen zelfs geniaal. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Voor WoordZee, een literair festival van PEN-Vlaanderen. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ik voel meer rust tijdens de vakantie. Maar ik probeer mijn geluk niet te laten afhangen van de seizoenen of mijn agenda. Wat was voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer? Het EK voetbal heb ik een beetje gevolgd, maar eerder voor de sfeer dan voor het spel. En persoonlijk: twee keer per week bootcampen met vriendinnen. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Meer focussen. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee. Sommige werden intenser, andere namen nieuwe vormen aan. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? In Zeeland, wat toch ook een beetje aanvoelt als eigen land. De kust is er uitgestrekter en minder afgelikt dan hier. En in het buitenland? Ergens in het zuiden. Ik heb een fictief eiland in gedachten, met veel natuur en weinig mensen. Maar dat is eerder utopisch. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Nogmaals: ergens in het zuiden. Ik kan me overal wel een beetje thuis voelen. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Hen allemaal, zodat ze nadien des te energieker en daadkrachtiger aan de slag kunnen.