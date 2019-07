De Wever start geen Vlaamse formatie wegens federale onduidelijkheid: 'Ironisch'

N-VA-voorzitter Bart De Wever laat weten dat hij voorlopig geen formele Vlaamse formatie opstart, omwille van de onduidelijkheid op federaal niveau. Het is ironisch dat De Wever argumenteert dat hij vasthangt aan België, zegt politicoloog Dave Sinardet. 'De Vlaamse autonomie is blijkbaar niet meer wat ze geweest is.'

Bart De Wever © Belga Image

De Wever zal de komende tijd verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren, zo staat in een verklaring na afloop van het N-VA-partijbestuur.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×