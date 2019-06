Een federale regering met een minderheid aan Vlaamse kant is voor Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) niet uitgesloten. Hij pleit wel voor een snelle vorming van de federale regering en daarvoor moeten N-VA en PS elkaar ontmoeten.

Dewael zegt dat in een interview met de krant Le Soir.

N-VA en PS, de twee grootste partijen na de verkiezingen van 26 mei, moeten elkaar ontmoeten in het kader van de regeringsvorming, aldus Dewael.

De liberaal sluit echter de hypothese van een federale overheid zonder Vlaamse meerderheid niet uit. 'Ik constateer dat er bij de vorige regering, die van de Zweedse coalitie, geen meerderheid was in Wallonië, en dat er bij de regering daarvoor, van Di Rupo, geen meerderheid was aan Vlaamse kant.

'Niet wenselijk'

'Het is niet wenselijk, maar we hebben er de vorige twee legislaturen wel voorbeelden van gezien', zegt Dewael. 'Een regering moet een meerderheid hebben in de Kamer, dat is de enige vereiste.'

Dewael herhaalt daarmee de stelling die zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten enkele weken geleden al deed.

CD&V, huidig coalitiepartner in de regering van lopende zaken, zei toen in een reactie aan Knack dat een federale regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant voor hen uitgesloten is.

Oppositiepartijen SP.A en Groen pinnen zich er net als Open VLD niet op vast.

'Geen nieuwe verkiezingen'

Eén ding is wel duidelijk: voor Open VLD kan met iedereen onderhandeld worden, behalve met de extremisten.

'Men moet elke coalitie met die partijen weigeren, maar ik ben tijdens mijn carrière steeds voorstander geweest om wel met hen te debatteren,' aldus Dewael. 'Tienduizenden mensen hebben voor hen gestemd en men moet met die partijen in dialoog gaan om aan te tonen dat hun oplossingen fout zijn.

'Hetzelfde geldt voor de communistische partij: men moet aantonen dat wat zij voorstelt onzin is. Dat de essentie van een politiek debat', zegt Dewael.

Dewael is ook tegen nieuwe verkiezingen indien de regeringsvorming komt vast te zitten. 'Terugkeren naar de stembussen zou de extremisten sterker maken', zegt hij.

Toch denkt hij niet dat de opmars van het extremisme onomkeerbaar is. 'Er is een zeer efficiënte methode, namelijk het hebben van een regering die resultaten boekt.'