Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA zaterdagavond herhaalde voorzitter Bart De Wever dat N-VA geen regering aanvaardt die geen meerderheid heeft in Vlaanderen, of die onvoldoende beantwoordt aan de noden van de Vlamingen.

De volgende federale regering moet een sterker sociaal beleid voeren, met prioritair een verhoging van de laagste pensioenen. Dat kondigde voorzitter Bart De Wever zaterdagavond aan op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in de Nekkerhal in Mechelen voor meer dan 5.000 leden.

De Wever was fier over wat N-VA in de vorige regering gerealiseerd heeft en hoopte dat de volgende regering nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisce herstel zou verder kunnen zetten. 'Want alleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen', leek hij de hand te reiken naar de socialisten. Tegelijk verzekerde hij dat N-VA een partij is 'die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden', wat als een vingerwijzing naar zijn Vlaamse coalitiepartners kan gezien worden.

De Wever wees erop dat N-VA een uitgewerkte oplossing heeft voor de democratische onbestuurbaarheid van België, 'daar waar anderen nu openlijk moeten toegeven dat ze dit helemaal niet hebben. Met lapmiddelen is nochtans niemand nog gebaat', aldus de voorzitter die nog meegaf dat 'wij als N-VA niet bang zijn verantwoordelijkheid op te nemen'.

Met Jan Jambon als minister-president van de Vlaamse regering zijn de jaren '20 van deze eeuw 'opnieuw van ons', verzekerde Bart De Wever. 'Onder leiding van Jan Jambon geven we vanavond het startschot voor de 'Roaring Twenties' van Vlaanderen. Want vriend en vijand hebben het meermaals erkend: nog nooit drukte de N-VA sterker haar stempel op het Vlaamse regeerakkoord', stelde De Wever. Hij stelde ook een nieuw motto voor de Vlaamse regering voor. Het motto 'Da goada gij nie bepoale' van Jambon wil hij veranderen in "Da goada gij nie betoale!".

Hoewel de Vlaamse regering de tering naar de nering zet, verschuift Vlaanderen de klemtoon verder naar investeren. 'Een nieuw recordbedrag aan investeringen wordt uitgerold: in een werkend en ondernemend Vlaanderen, in kwaliteitsvol onderwijs en in de Vlaamse zorgsector. Maar evenzeer in meer natuur, in het versterken van innovatie en in de opwaardering van onze Vlaamse identiteit', somde De Wever op.

De N-VA-voorzitter stelde voorts dat omdat het Vlaams burgerschap een kostbaar goed is, er grotere inspanningen worden gevraagd voor wie het wil verwerven door bijvoorbeeld onze taal te leren. Voorts worden de drempels van de Vlaamse welvaartstaat verhoogd, 'want we vinden het normaal dat men eerst een bijdrage levert vooraleer men daar volop kan van mee genieten, bijvoorbeeld van het kindergeld'. Maar hij benadrukte dat wie moeite doet om Vlaanderen te omarmen 'voluit door ons omarmd' wordt.

Na de toespraak van De Wever mocht Vlaams minister Mathias Diependaele als dj het feestje opstarten. De openingsplaat verwees naar de formatie: 'Goud' van Bazar, met als refrein "Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel".

