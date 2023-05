De teloorgang van de krantenboer: 3492 dagbladhandels minder in 10 jaar tijd

De afgelopen tien jaar hebben 3492 Belgische dagbladwinkels de deuren gesloten. Vandaag blijven er nog zo’n 2432 over, maar dat aantal blijft dalen. Wat is er aan de hand?

Uit onderzoek van de FOD Economie bleek dat er in 2017 nog 3095 dagbladhandelaars waren in België. Uit cijfers van Trends Business Information die Knack kon inkijken blijkt dat dit aantal de afgelopen vijf jaar met 663 afgenomen is.

‘Jongeren lezen almaar minder kranten. Ook focussen uitgevers op de verkoop van abonnementen, waardoor mensen niet meer naar de krantenwinkel hoeven te komen om een krant te kopen’, zegt een winkelmedewerker van dagbladhandel Press Shop uit Schaarbeek. ‘Momenteel halen we het grootse deel van onze winst uit de verkoop van tabak en lottobiljetten. We hebben ook een gokmachine in de winkel die voor extra inkomsten zorgt. Ik vermoed dat die trend zich in de toekomst alleen maar zal doorzetten. De verkoop van kranten zal steeds minder belangrijk zal worden”.

Chiel Sterckx, retailexpert bij ondernemersorganisatie Unizo, ziet ook andere redenen waarom krantenhandelaars moeilijker het hoofd boven water kunnen houden. ‘Tabak en rookwaren vormen een tweede grote bron van inkomsten voor krantenwinkels, maar die verkoop slinkt al langer. Handelaars voelen ook de financiële gevolgen van accijnsverhogingen en kunnen geen inkomsten meer halen uit het plaatsen van tabaksreclame.’

Kansspelen

Ook de inkomsten via gok- en kansspelen, een andere inkomstenbron voor krantenwinkels, zijn onzeker. ‘De winstmarge op de verkoop van kansspelen daalt jaar na jaar, en vanaf 1 juli komen er nieuwe beperkingen voor reclame op sportweddenschappen’, klinkt het bij Unizo.

Toch zien gokbedrijven mogelijkheden in de sector. Eind 2022 kwam het merk Ubiway Retail in handen van het online casino- en sportweddenschappenbedrijf Golden Palace. Ubiway Retail baat de merken Press Shop, Hubiz, Ubi en Relay uit en heeft in totaal zo’n 170 winkels in ons land. Op die manier breidde Golden Palace de punten waar gokautomaten geplaatst kunnen worden uit. Sinds 2011 mogen krantenwinkels niet meer dan vier gokautomaten plaatsen.

Fietsen herstellen

Om te overleven spelen veel krantenwinkels in op lokale noden en bieden ze services aan van winkels die in hun buurt verdwenen zijn. Zo zijn er dagbladhandelaars die gsm-schermen repareren, fietsen herstellen, sloten maken of een kopieerapparaat hebben geplaatst. ‘Veel krantenwinkels zijn erg innovatief en professioneel en kunnen op die manier overleven’, zegt Sterckx. ‘Ze spelen een belangrijke rol in het sociale weefsel van onze maatschappij. Het is dus cruciaal dat de lokale dagbladhandelaar blijft bestaan.’