Nationale Loterij dagvaardt medewerker van Jean-Marie Dedecker: ‘Intimidatie’

De Nationale Loterij en gedelegeerd bestuurder Jannie Haek dagvaarden Ignace Vandewalle na diens artikel over het verbod op gokreclame op Doorbraak.be. ‘Intimidatie’, zegt Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ).

‘Reclameverbod van Van Quickenborne ruikt naar favoritisme en corruptie.’ Onder die titel verscheen op 21 februari een artikel van Ignace Vandewalle op de Vlaams-nationalistische website Doorbraak.be.

In het artikel neemt Vandewalle, persoonlijke medewerker van Kamerlid Jean-Marie Dedecker, het reclameverbod voor gokken van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op de korrel. Doorn in het oog: de Nationale Loterij blijft grotendeels gevrijwaard van de nieuwe regels. ‘De private legale spelers krijgen een reclameverbod en het grootste online gokbedrijf, de Nationale Loterij, een publiek bedrijf, mag voor soortgelijke gokspelletjes blijven reclame maken en zijn monopolie en machtspositie uitbreiden.’

Die mening werd ook al verkondigd door Dedecker, zowel in het Parlement als in opiniebijdragen voor Knack.be. Dat de Nationale Loterij 30 miljoen euro extra monopolierente betaalt aan de staatskas, noemde hij ‘gelegaliseerd smeergeld’, een wederdienst voor het verbieden van reclame voor de privé.

Ook Vandewalle komt daar in zijn stuk op terug, maar hij stelt het scherper: de Nationale Loterij ‘koopt wetgeving om concurrenten te fnuiken’. Ook stelt hij dat Van Quickenborne het ‘op een akkoordje gooide’ met gedelegeerd bestuurder Jannie Haek.

Dat artikel levert Vandewalle nu een dagvaarding op van zowel de Nationale Loterij als van Haek. Via artikel 1382 van het burgerlijk wetboek eisen ze één euro schadevergoeding. Hoewel ze het recht op vrijheid van meningsuiting erkennen, zo staat er, gaat de publicatie van Vandewalle ‘té ver’. De schade werd vooral toegebracht aan de ‘reputatie en goede naam’ van de Nationale Loterij en Haek.

De Nationale Loterij betwist ook dat ‘voor elke specifieke verslaving een spel bestaat’, zoals Vandewalle stelt. ‘Niet is minder waar’, zo staat er in de dagvaarding, ‘de Nationale Loterij heeft net als maatschappelijk doel om risico’s op gokverslaving op te vangen.’

Ombudsman

Doorbraak-hoofdredacteur Pieter Bauwens noemt de dagvaarding ‘pure intimidatie’. ‘Dat ze uitgerekend van een overheidsbedrijf komt, is een schande.’ Bauwens noemt de juridische stap ‘SLAPP’, kort voor Strategic Lawsuit Against Public Participation. Dat zijn intimiderende rechtsprocedures tegen journalisten met het doel hun werk te beïnvloeden.

Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is voorzichtiger met de term SLAPP. Maar ook hij spreekt van ‘intimidatie’ tegenover Doorbraak.be. ‘Zeker omdat de dagvaarding uitgaat van een overheidsbedrijf.’

Iedereen kan en mag een gerechtelijke procedure starten, maar toch vraagt de VVJ om bij betwistingen rond journalistieke producten eerst bij de Raad voor de Journalistiek aan te kloppen. ‘Bij de ombudsdienst kunnen we het ongenoegen opvangen en er pragmatisch mee omgaan’, zegt Deltour.

Volgens Nationale Loterij-woordvoerder Joke Vermoere kiest het bedrijf de gerechtelijke weg omdat de Nationale Loterij wordt beschuldigd van ‘strafrechtelijke feiten die ongegrond zijn’.

Johan Vande Lanotte

Het is niet de eerste keer dat Vandewalle wordt gedagvaard. In 2018 diende oud-burgemeester van Gent Daniël Termont (Vooruit) een strafklacht en een burgerlijke klacht in wegens laster en eerroof toen Vandewalles boek De illegale Ghelamco-Arena verscheen. De strafklacht werd geseponeerd en in de burgerlijke klacht kreeg Termont ongelijk.

In 2014 dagvaardde de toenmalige vicepremier Johan Vande Lanotte (Vooruit) zowel Dedecker als Vandewalle. Zij hadden beweerd dat Vande Lanotte zich in Oostende schuldig maakte aan belangenvermenging en passieve corruptie. Maar ook die zaak draaide op niets uit.