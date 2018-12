De slinger van Samuel: 'Als de mensen dit zien, zullen ze nooit meer blikjes weggooien!'

Samuel Smid is negen en houdt van zijn straat. De Steenkaai, een lange weg langs het kanaal Brugge-Oostende. Zo'n baan waar nog jongensdromen gemaakt worden. Alleen al daarom maakt hij er vaak tochten met papa Gijsbert, maar ze komen niet altijd even vrolijk terug. In de berm van hun straat liggen overal lege blikjes Coca-Cola, Red Bull en Jupiler. 'Zwerfafval van wandelaars, wielertoeristen en automobilisten', zegt hij.

...