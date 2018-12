Live De nasleep van het einde van de Zweedse coalitie

10:46

Gwendolyn Rutten: 'Dit is misschien wel een goede oefening in parlementaire democratie'

MR, Open VLD en CD&V, de drie partijen die in de federale regering doorgaan als minderheidskabinet, zullen in het parlement dossier per dossier een meerderheid moeten zoeken bij de anderen partijen. 'Misschien is dit wel een goede oefening in parlementaire democratie', zei Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten daarover zondag in De Ochtend op Radio 1.

Eerder zei Jan Jambon (N-VA), die later vandaag wellicht de regering verlaat, dat zijn partij zeker in de sociaaleconomische dossiers haar verantwoordelijkheid zal blijven opnemen. 'Maar we zullen ook naar de andere oppositiepartijen moeten kijken, om te zien waar we elkaar kunnen vinden', zei Rutten. 'Maar deze drie partijen (MR, Open VLD en CD&V, nvdr.) hebben het in hun DNA zitten dat ze graag met anderen samenwerken. We zullen dit nu op een andere manier moeten doen.'

Rutten zegt te beseffen dat de 'andere meningen' die de oppositiepartijen zijn toegedaan 'niet zomaar gaan verdwijnen'. Maar 'misschien is dit wel een goede oefening in parlementaire democratie'.

Zaterdag stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever nog voor dat België zich zou onthouden bij de stemming over het VN-migratiepact, het dossier waarover de regering uiteindelijk toch struikelde. 'Maar dat zou neergekomen zijn op een neen-stem', zei Rutten zondag. 'Een onthouding op een principiële kwestie werkt niet, dan word je een land zonder mening en zonder overtuiging. De eerste minister heeft op de tribune van de VN ons land gecommitteerd, en dat verander je niet zomaar. Ook de N-VA erkent dat ze laat van gedacht is veranderd.'