'De meest nutteloze Vlaamse stem is er één voor N-VA'

Na jaren van wanbestuur door de traditionele partijen koos de Ninovieter duidelijk voor verandering bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst veertig procent van de stemmen gingen naar Forza Ninove. Daarmee werd de oppositiepartij met een klap veruit de grootste partij. D'haeseleer zelf kreeg het vertrouwen van één op de drie Ninovieters. In een normale democratie moeten de afgestrafte machtspartijen luisteren naar dergelijk signaal van de kiezer. Dit is echter België. Hier gebeurt net het omgekeerde. Burgers mogen gaan stemmen, maar mogen vooral niets te zeggen hebben.

Manipulatie

Al op de verkiezingsavond werd de toon gezet. Journalisten van - niet toevallig - De Morgen publiceerden selectief bepaalde foto's van feestvierende Ninovieters om hen leugenachtig weg te kunnen zetten als carnavaleske marginalen en Hitlergroethooligans. Toch waren er tegengeluiden. Het Laatste Nieuws-editorialist Jan Segers vroeg zich openlijk af waar men eigenlijk bang van was. Laat D'haeseleer besturen, en oordelen over zes jaar was zijn stelling. En gelijk heeft hij. Een bepaald links-activistisch journaille schoot vervolgens in actie om D'haeseleer te discrediteren met een ludiek bedoelde aankondiging op Facebook over een eetfestijn. Een totaal non-event, maar het gaf aan een objectieve bondgenoot van links wel een excuus om niet samen te werken. En die bondgenoot is N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Pontius Pilatus

Bart De Wever zat op 14 oktober namelijk in een erg lastig parket. Samen met Forza Ninove konden ze immers een ander bestuur op de been brengen. En dus de verandering teruggeven waar de kiezers voor gestemd hebben. Hij moest kleur bekennen: verandering of meer van hetzelfde. Chocomoussegate gaf echter het perfecte alibi. De Wever beval de lokale afdeling om met niemand een coalitie te vormen, daarmee goed wetend dat een ander bestuur onmogelijk werd. Als een ware Pontius Pilatus waste hij zijn handen in onschuld. Vandaag raakte bekend dat de lijsttrekker van N-VA in Ninove de weggestemde monstercoalitie gaat depanneren. Ninove krijgt dankzij de N-VA geen verandering, maar gewoon meer van hetzelfde.

De levensverzekering van links

Ninove is echter geen uitzondering. In een vijftiental lokale gemeenteraden is er een absolute meerderheid N-VA en Vlaams Belang. En die zijn niet van de minste. Ook de centrumsteden Aalst, Sint-Niklaas en bovendien Antwerpen leveren alternatieve meerderheden. In Aalst brengt N-VA de verliezers Open VLD en CD&V aan de macht. In Sint-Niklaas werken ze samen met Groen en SP.A.

Maar Antwerpen wint de gouden medaille voor N-VA-hypocrisie. Voor de verkiezingen presenteerde De Wever zich als de garantie om links buiten te houden. Schijnbaar werd een conflict op leven en dood uitgevochten. Vele Vlaamse en rechtse kiezers trapten erin. Zelfs toen de stemmen nog moeten geteld worden, was de oorlog met links echter al over voor De Wever. En voor eens hield hij woord: hij bracht de socialisten terug aan de macht. Oud-Groen-voorzitter Jos Geysels zag dat het goed was. Zijn ondemocratisch cordon werd verdedigd door een partij waarvan de kiezer dat het minst zou verwachten als hij in hun woorden vertrouwde.

De kracht van principes

Op 14 oktober gebeurde er nog iets veel belangrijkers. De provincieraadsverkiezingen zijn een goede graadmeter voor de komende verkiezingen. N-VA verloor 300,000 stemmen of 7% aan Vlaams Belang. Na twee jaar gezwegen te hebben hervond N-VA plots haar 'principes'. Meer dan een electoraal manoeuvre om kiezers nog eens te bedriegen is dit natuurlijk niet. Want die kiezers zijn nodig om N-VA aan de macht te houden.

Maar het legt wel de achilleshiel van N-VA bloot. De enige doelstelling van de huidige N-VA partijtop is om in zoveel mogelijk besturen te zetelen. Daarom kiezen ze altijd voor traditionele partijen en zelfs links om coalities mee te vormen. Daardoor is verandering onmogelijk, maar regeert de stilstand. Ze beloven elke keer verandering aan de kiezer, maar besturen precies om helemaal niets te veranderen.

Regime change

De Vlamingen willen nochtans verandering. Ze willen minder migratie, minder belastingen, loon naar werken en menswaardige pensioenen. Zoals Oostenrijk met FPÖ en Italië met Salvini bewijzen, zijn het enkel partijen zoals Vlaams Belang die voor dit beleid van het gezond verstand kunnen zorgen. Daarom is de Vlaming als geheel en de N-VA-kiezer in het bijzonder overweldigend tegen het cordon sanitaire.

De N-VA-kiezer krijgt met zijn stem precies het omgekeerde van wat beloofd wordt en waarvoor hij stemt. De huidige N-VA-partijtop neutraliseert systematisch Vlaamse en rechtse stemmen ten voordele van links en de traditionele partijen. Ze zijn de beste garantie dat er helemaal niets verandert. Een stem op de N-VA is de meest nutteloze Vlaamse en rechtse stem geworden. Als de kiezer niet meer de macht heeft om het beleid te verkiezen wat hij wil, dan heeft die kiezer wel nog de macht die partijen en politici van de macht te verdrijven bij de verkiezingen. De huidige partijtop van N-VA is een hindernis voor Vlaanderen. Het is tijd voor een Forza Flandria. Daarvoor is een regime change bij de N-VA-partijtop nodig. Afspraak bij de volgende verkiezingen.