De Croo: ‘Opvangstop alleenstaande mannen is tijdelijk’

‘De maatregelen van staatssecretaris Nicole de Moor zijn tijdelijk. We blijven ondertussen zoeken naar opvangplaatsen.’ Dat zegt premier Alexander De Croo in een interview naar aanleiding van de politieke rentree dat zaterdag verschijnt in De Tijd.

De beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om tijdelijk geen alleenstaande mannen meer op te vangen in het netwerk van Fedasil, ligt steeds meer onder vuur. Binnen de meerderheid willen de groenen en de PS dat de kwestie aan bod komt op de ministerraad vrijdag.

Ze noemen het onaanvaardbaar dat ons land de internationale verplichting niet meer zou nakomen dat asielzoekers die zich hier aanmelden recht hebben op opvang. Zelfs de Europese Commissie laat weten dat ze de Belgische regering zal contacteren.

Premier Alexander De Croo steunt De Moor, omdat we voor een ‘urgente situatie’ staan, nu almaar meer asielzoekers naar hier komen. Daarom wordt er voorzien in een tijdelijke maatregel, die moet voorkomen dat we straks geconfronteerd worden met kinderen die op straat moeten slapen, zegt De Croo aan De Tijd.

De beslissing, die een ontradend effect moet hebben, betekent ook niet dat alleenstaande mannen aan hun lot zouden worden overgelaten. Ze kunnen altijd nog terecht in de Brusselse daklozenopvang, aldus nog de premier.