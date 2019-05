Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil dat er 200 miljoen euro per jaar extra vrijkomt voor de politiediensten. Dat heeft hij woensdag aan VTM NIEUWS gezegd in een reactie op het nieuws dat het aantal kandidaten voor een job bij de politie jaar na jaar afneemt. Ook wil de minister de politieopleiding korter en doelgerichter maken.

Politievakbond VSOA klaagt woensdag aan dat steeds minder mensen bij de politie willen werken en vreest dat het beroep minder aantrekkelijk is geworden. In 2018 meldden zich 8.198 mensen voor de job als politie-inspecteur, terwijl dat er in 2014 nog bijna 12.000 waren. Bovendien is er al een tekort van 3.000 personeelsleden, aldus de vakbond.

Minister De Crem erkent het probleem. 'Daarom heb ik ineens de nodige maatregelen genomen. Vanaf dit jaar wordt de rekrutering opgetrokken van 1.400 tot 1.600 politiemensen. Daarnaast wordt de opleiding korter, doelgerichter, waarbij de politiemensen sneller ter beschikking komen van de zones of van de specifieke vragen, bijvoorbeeld of ze bij de spoorwegpolitie willen gaan of de havenpolitie', zegt hij.

De Crem bevestigt dat er een problematiek is met de loopbaan. 'Ten eerste is het aanwerven een probleem, mede omdat er veel concurrentie is met de privésector omdat er een goede economische omgeving is. Ten tweede worden mensen te weinig voorgesteld om tijdens hun loopbaan extra opleidingen te volgen', zegt de minister, die toevoegt dat hij met de vakbonden een sectoraal akkoord heeft opgemaakt waarmee het statuut beduidend verbeterd is.

Er is in het verleden veel bespaard bij de politie, maar De Crem ziet de mogelijkheid om jaarlijks 200 miljoen extra vrij te maken. 'Dat kan bijvoorbeeld door vrijwillige fusie van zones waarbij de dubbelstructuren er zullen uitvallen, door de gemeenschappelijke aankoop van materiaal en misschien kan de politie iets leren van Defensie, dat er een enveloppefinanciering zou komen, waarbij de federale politie het totale deel van de begroting zou krijgen en zelf zou kunnen beslissen waar het geld wordt ingezet, niet alleen voor materiaal, maar in de eerste plaats voor personeel.'

De Crem laat nog weten dat de beelden die zijn opgedoken van een politieman van de zone Brussel-West die een arrestant mishandeld, ontoelaatbaar zijn. 'De zone is dan ook overgegaan tot een ordemaatregel', zegt De Crem. 'Anderzijds is het zo dat geweld tegen politieagenten ontoelaatbaar is. Daarom heb ik voor het eerst, na de rellen van Molenbeek, een plan opgezet en is men overgegaan tot de identificatie van herrieschoppers die geweld hebben gebruikt tegen politie en veiligheidsdiensten, en die worden ook vervolgd.'