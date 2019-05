Theo Francken en Pieter De Crem: 'CD&V en N-VA zijn geen vijanden van elkaar'

Walter Pauli Redacteur Knack

Theo Francken (N-VA) en Pieter De Crem (CD&V) zijn bekende pleitbezorgers van een centrumrechtse regering. Hun partijen zaten tussen 2014 en begin dit jaar in zo'n 'droomcoalitie', maar toch vlogen ze elkaar voortdurend in de haren. Hoe diep is het water tussen de Vlaams-nationalisten en de christendemocraten nu, vijf maanden na de Marrakeshcrisis? Francken: 'Een nieuwe rechtse coalitie is de echte inzet van de verkiezingen.'

Theo Francken: 'Staat er eigenlijk een windmolen in Aalter?' - Pieter De Crem: 'Nee hoor.' © Debby Termonia