Datingsite brengt minderjarigen in contact met volwassenen: ‘Ze zetten de kat bij de melk’

Een datingsite die 13- tot 25-jarigen met elkaar in contact brengt, wordt er in Franstalig België en Frankrijk van beticht ‘een toevluchtsoord voor pedofielen’ te zijn. ‘Toch staan we juridisch machteloos’, zegt Stephan Smets van Child Focus.

Rencontre Ados is een Franstalige datingsite voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar die op zoek zijn naar liefde of vriendschap. Een profiel aanmaken gaat razendsnel, is gratis en maakt het mogelijk om contact te leggen met tieners. ‘Natuurlijk loopt dat soms mis’, zegt Stephan Smets, directeur communicatie bij Child Focus. ‘We hebben het zelf getest: nadat we een account hadden aangemaakt waarbij we ons voordeden als een 14-jarig meisje, kregen we binnen de twee minuten dickpics voorgeschoteld en werd ons gevraagd om zelf naaktbeelden door te sturen.’

De controversiële datingsite werd in 2006 opgericht door de toen 16-jarige Belg Thomas Mester. Oorspronkelijk was de site enkel bedoeld voor 13- tot 17-jarigen. ‘Maar om het aantal gebruikers te verhogen, heb ik die leeftijd opgetrokken tot 25’, gaf Mester toe aan nieuwswebsite RTL info. Mester wilde in de eerste plaats geld verdienen met zijn website. Pas vorig jaar werd Rencontre Ados ook een app, waarna het aantal leden snel toenam. In totaal zijn er twee miljoen accounts op aangemaakt, al nuanceert Mester dat die niet allemaal actief zijn.

‘Child Focus vindt Rencontre Ados zeer bedenkelijk, en wel om twee redenen’, zegt Smets. ‘In de eerste plaats maken wij ons zorgen over het opzet, aangezien de site kinderen van 13 in contact brengt met volwassenen van 25 mét het oog op een date of een romantische relatie. In de tweede plaats stellen we vast dat er bij Rencontre Ados geen enkele vorm van leeftijdsverificatie of identiteitscontrole is.’ In de algemene voorwaarden staat wel dat ouders aangeraden wordt om toezicht te houden op hun kinderen terwijl ze de site gebruiken. ‘Maar ook dat wordt niet gecontroleerd’, aldus Smets. ‘Daarmee zet je de kat bij de melk.’

In België is de wettelijke leeftijd waarop jongeren toestemming kunnen geven voor seks 16 jaar. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren ook toestemmen met seksuele handelingen, op voorwaarde dat het leeftijdsverschil met de andere persoon niet groter is dan drie jaar. Er mag ook geen sprake zijn van een vertrouwens- of gezagsrelatie.

Niet onwettig

‘Ethisch en moreel gezien vinden we Rencontre Ados verwerpelijk’, zegt Smets. ‘Maar juridisch staan we machteloos. Momenteel is die website niet onwettig. Alleen de dingen die de website potentieel faciliteert, zijn strafbaar.’

Smets heeft het over grooming: het proces waarbij een volwassene een jongere benadert voor seksuele doeleinden. Ofwel om de minderjarige in het echte leven te ontmoeten, ofwel om expliciet beeldmateriaal te verkrijgen. Dat gebeurt meestal, maar niet altijd, onder een vals profiel. En laat dat vals profiel nu net een fluitje van een cent zijn op Rencontre Ados.

‘Stel dat een volwassene zich online voordoet als een minderjarig meisje, een jongen benadert en een naaktfoto doorstuurt. Als die jongen dan een naaktfoto terugstuurt, is de groomer geslaagd in zijn opzet. Vraagt die daarna nog meer expliciet materiaal, dan maakt die zich zelfs schuldig aan sextortion.’ Bij dat laatste wordt, als er niet wordt ingegaan op de vraag van de dader, gedreigd om de verkregen beelden openbaar te maken, bijvoorbeeld bij vrienden, familie of op school.

Technologie

Grooming is een fenomeen dat vorig jaar 82 procent is toegenomen. De meeste gerapporteerde gevallen vinden plaats in Europa. ‘Ook bij Child Focus zien we dat in onze cijfers’, zegt Smets. ‘Die stijgen jaar na jaar. Dat hoeft niet te verbazen: groomen wordt makkelijk gemaakt door de mogelijkheden van de technologie, zoals de sociale media en games, waarbij je tegenwoordig ook private chatfuncties hebt.’

Daarom blijft Child Focus erop hameren dat de technologische industrie haar verantwoordelijkheid moet nemen. ‘Google heeft de datingapp intussen uit de Play Store gehaald, en Apple heeft die daar zelfs nooit op gezet omdat ze wellicht aanvoelden dat die niet oké was’, aldus Smets.

Maar dat is slechts een eerste stap. Smets: ‘Wij vestigen onze hoop op de resolutie waarover volgende maand gestemd zal worden in het Europees Parlement en vervolgens bij de Raad. De nieuwe EU-wet tegen online kindermisbruik wordt in het leven geroepen om kinderen en jongeren beter te beschermen tegen dat soort fenomenen. Technologiebedrijven zullen daardoor verplicht worden om een risicoanalyse te maken van hun online platformen en indien nodig maatregelen te treffen.’

Wie slachtoffer werd van grooming of sextortion kan terecht bij de lokale politie of op het gratis noodnummer 116 000 van Child Focus.