Crisis in zorgcentrum Levanta: 'Jan De Varé is niet de juiste man op de juiste plaats'

Forensisch psychiater Jan De Varé van de instelling Levanta in Zelzate, die vorig jaar in opspraak kwam, wordt momenteel geëvalueerd door de Broeders van Liefde. In afwachting daarvan mag hij niet in de kliniek komen.

