De Vlaamse regering gaat het Covid Safe Ticket niet verplichten in de zorginstellingen. Zij krijgen wel de keuze om het vrijwillig in te voeren.

De woonzorgcentra, de ziekenhuizen en de voorzieningen voor personen met een handicap mogen zelf bepalen of ze het Covid Safe Ticket vragen aan hun bezoekers. Ze krijgen daarbij wel begeleiding van de Vlaamse overheid. Eerder op de dag werd al beslist dat steden en gemeenten niet de mogelijkheid krijgen om met het Covid Safe Ticket aan de slag te gaan. 'Dat is niet nodig en niet nuttig', is te horen bij het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon.

Eerder werd bekend dat Vlaamse steden en gemeenten het Covid Safe Ticket niet op eigen houtje mogen invoeren.

