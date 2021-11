Het ongeloof bij de bevolking in de globale aanpak van de coronapandemie was nog nooit zo groot, zowel bij gevaccineerden als bij ongevaccineerden. Dat zegt professor Maarten Vansteenkiste van de UGent. Hij verklaart de frustratie onder meer door het gevoel dat de vierde golf vermeden had kunnen worden, bijvoorbeeld door vroegere boostervaccins.

Dat zorgt voor een zekere moedeloosheid bij de mensen. 'Maar er is ook sprake van kwaadheid omdat onze vrijheid ons opnieuw wordt ontnomen.'

De motivatiepsycholoog hoopt dat de nieuwe coronamaatregelen mensen doen inzien dat de vierde golf ernstiger is dan gedacht. 'Het risicobesef was niet aan het stijgen', leest de motivatiepsycholoog in cijfers van begin deze week. 'Ik verwacht dat dat nu wél zal stijgen.'

In vergelijking met een oktober vorig jaar - toen we met gelijkaardige besmettingscijfers geconfronteerd werden - schat de bevolking de kans om ernstige besmet te worden veel lager in. 'Natuurlijk zitten de vaccins daar voor iets tussen. In de hospitalen liggen vooral ongevaccineerden, omdat de kans nu eenmaal groter is dat je daar terecht komt. In dat opzicht kan je begrijpen waarom dat risicobesef nog niet helemaal is doorgestegen'

De noodzaak aan nieuwe maatregelen is geen eenvoudige boodschap om te brengen. De motivatie staat alweer onder druk. 'We zijn in snelheid gepakt', verklaart Vansteenkiste de motivationele opdoffer deze week. 'Mensen zijn ontgoocheld dat de vaccins niet meer zekerheden bieden. Anderzijds lijken de maatregelen niet zo effectief als gezegd.'

Dat alles weegt op de motivatie, blijkt uit de cijfers.

De psycholoog pleit voor nieuwe veerkracht die we kunnen putten uit de mogelijkheden die er wel nog zijn onder de nieuwe maatregelen. Het door het overlegcomité voorgestelde pakket is niet overdreven nefast voor het algemeen welzijn. 'In het licht van de cijfers moeten we het positief bekijken: er is nog steeds heel veel mogelijk. We kunnen nog buiten sporten. We mogen nog naar evenementen gaan.' (Belga)