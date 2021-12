Het aantal coronabesmettingen in Afrika is vorige week met 79 procent gestegen, vooral aangewakkerd door de omikronvariant. Dat blijkt woensdag uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ondanks een daling met 3 procent is Europa nog steeds goed voor bijna twee derde van de nieuwe infecties.

Vorige week werden meer dan 4,1 miljoen nieuwe infecties geregistreerd, een stijging met 1 procent. Afrika neemt er in verhouding weinig voor zijn rekening, maar wordt geconfronteerd met grootste toename in een week tijd. De omikronvariant, die ongeveer een maand geleden voor het eerst in zuidelijk Afrika werd vastgesteld, heeft grote invloed op deze cijfers. De incidentie is in Zuid-Afrika meer dan verdubbeld en het aantal positieve testgevallen is met een factor 20 toegenomen. In andere landen in de regio is het aantal nieuwe infecties met ten minste 210 procent gestegen en in sommige landen zelfs vertienvoudigd. Van de andere regio's heeft alleen het Amerikaanse continent afgelopen week een toename van het aantal nieuwe gevallen gezien.

De situatie is stabiel in het oostelijke Middellandse Zeegebied en is enigszins verbeterd in Europa, en nog meer in delen van Azië en het westelijk deel van de Stille Oceaan. Wat nieuwe sterfgevallen betreft, is het aantal de voorbije week toegenomen met bijna 53.000, een stijging van 10 procent. Het aantal overlijdens neemt toe in delen van Azië, Noord- en Zuid-Amerika en het westelijk deel van de Stille Oceaan. Maar in Afrika, Europa en het oostelijke Middellandse-Zeegebied neemt het aantal af. Omikron ligt momenteel ver achter op delta. Maar de variant is aanwezig in bijna 60 landen. Sinds het begin van de pandemie zijn bijna 5,3 miljoen mensen gestorven aan het coronavirus. Meer dan 260 miljoen mensen raakten al besmet. (Belga)