Kaoutar Oulichki en Steven Arents, huidig en oud-voorzitter van de Jongsocialisten, nemen het niet dat de Vlaamse SP.A-parlementsleden een uitzondering vragen voor het decumulverbod voor Conner Rousseau. 'Het ledencongres zal dit niet goedkeuren.'

Het was op een congres in Plopsaland dat de SP.A haar veel becommentarieerde cumulverbod goedkeurde in 2016. 'Een persoon, een mandaat', was de nieuwe mantra van de socialisten, die verveeld zaten met de scandalitis rond de intercommunales.

...