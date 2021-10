Er zijn concrete aanwijzingen dat de complottheorieën rond Jürgen Conings werden opgepookt door Russische internettrollen. Dat zegt de stafchef van het leger, Michel Hofman, donderdag in verschillende kranten. De chief of defence (CHOD) wil daarom sneller een volwaardige cyberdefensie.

Volgens de stafchef zijn er bewijzen gevonden van Russische inmenging 'met als bedoeling onze westerse maatschappij te destabiliseren en mensen bij ons te radicaliseren', klinkt het. Tijdens de verdwijning van Conings in mei, en zeker nadat hij dood was teruggevonden, werden via sociale media ­allerlei verdacht­makingen gedeeld als zou de militair 'te veel geweten hebben' en daarom 'vermoord' zijn.

Hofman wil nu dat het leger sneller een volwaardige cybercomponent opricht om zulke aanvallen van internettrollen tegen te gaan. Op termijn zouden zo'n 300 hooggekwalificeerde militairen en burgers op die af­deling werken. Ze moeten online zowel defensief als offensief werk verrichten, klinkt het in Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Belang van Limburg, De Tijd en De Morgen.

