Chaos in de regering: mag Michel zonder consensus naar Marrakesh?

In de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen stemmen de regerings- en oppositiepartijen (wellicht) over een resolutie die het licht op groen zet voor de goedkeuring van het VN-migratiepact door premier Charles Michel (MR), komende maandag in Marrakesh. N-VA blijft daartegen gekant en zal zich onthouden, maar zegt dat het niet uit de regering stapt. Hoe het dan verder moet, daar zijn zelfs grondwetspecialisten het niet helemaal over eens.