Mahdi gelooft niet dat vrije stemming over abortus er komt

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is er gerust in dat er in de Kamer geen vrije stemming komt over de aanpassing van de abortuswetgeving. Dat heeft Mahdi zondag verklaard in De Zevende Dag op VRT 1. Het debat toonde aan dat het water diep is tussen coalitiepartners CD&V en Vooruit.

De abortuscentra trokken deze week aan de alarmbel: de huidige abortuswet laat zwangerschapsafbrekingen toe tot twaalf weken zwangerschap, maar dat is te kort. Binnen de meerderheid zijn Open VLD, Groen, Vooruit, MR en PS voorstander van een uitbreiding van de abortuswet naar 18 weken. Ze voelen zich daarin ook gesteund door het rapport van een expertencomité van negen maanden geleden. CD&V wil hoogstens tot 14 weken gaan.

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (Vooruit) riep deze week op nog deze legislatuur werk te maken van de verlenging van de termijn naar 18 weken. In de Kamer zou daar in theorie een meerderheid voor zijn, met de steun van bijvoorbeeld PVDA.

Open VLD-voorzitter Tom Ongena benadrukte in De Zevende Dag dat er “liefst binnen de meerderheid” nu knopen moeten worden doorgehakt, al is de liberale lijn wel altijd geweest dat er over ethische thema’s vrij wordt gestemd door de parlementsleden.

“Er komt geen vrije stemming”, reageerde Mahdi echter. “Ik spreek met voldoende voorzitters en weet dat er voldoende zijn met respect voor het regeerakkoord (…) Ik denk dat er voldoende wijsheid is om met voldoende wijsheid met ethische thema’s om te gaan.” Hij haalde het voorbeeld aan van coalitiepartner Groen. Die gaf zaterdag aan dat er deze legislatuur nog stappen moeten worden gezet, weliswaar zonder partners voor het blok te zetten.

Mahdi laakte dat er maandenlang geen poging is ondernomen om een consensus te zoeken, maar dat nu kort voor de verkiezingen wordt geprofileerd op het thema. Hij merkte daarbij op dat zijn partij maanden geleden het voorstel deed om de termijn waarbinnen abortus toegelaten is, tot 14 weken uit te breiden.

(Lees verder onder de preview.)

Zijn Vooruit-collega Melissa Depraetere verweet Mahdi net de rollen om te draaien. “Wij hebben de fout gemaakt te geloven dat CD&V aan een oplossing wou werken. Op het moment dat het expertenrapport uitkwam, heeft CD&V het in de prullenmand gesmeten. Dit is de omgekeerde wereld.”

Ze hekelde ook dat CD&V die termijn van 14 weken “als ultimatum” naar voren schoof. Mahdi is overigens duidelijk ook niet te spreken over de online campagne van Vooruit waarin hijzelf wordt afgeschilderd als iemand die de vrouwenrechten blokkeert.

Voor Depraetere is dat een inhoudelijke campagne, maar Mahdi vreest dat enkel de extreme partijen als winnaar uit zo’n “ranzige campagne” zullen komen.

“Dit is geen thema om op zo’n manier campagne te voeren”, reageerde Ongena. “Laten we ons niet van vijand vergissen.”

Het zijn volgens de liberale voorzitter immers de extreme partijen die vrouwenrechten afblokken. Ongena doelde daarbij op de Verenigde Staten en Polen. Hij riep daarom op de ethische verworvenheden in de Grondwet te verankeren, “zodat extreme partijen die niet kunnen terugschroeven.”