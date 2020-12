'Ik denk niet dat de minister van Justitie zal zeggen dat dit principe een no-gozone is', zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon.

Mag de politie zomaar een woning betreden? De vraag kwam de laatste tijd volop onder de aandacht. De hetze draaide in het bijzonder rond kerstfeestjes, en of de politie al dan niet gemachtigd zou zijn om binnen te vallen bij een vermoeden dat de coronaregels met de voeten worden getreden.

...

Mag de politie zomaar een woning betreden? De vraag kwam de laatste tijd volop onder de aandacht. De hetze draaide in het bijzonder rond kerstfeestjes, en of de politie al dan niet gemachtigd zou zijn om binnen te vallen bij een vermoeden dat de coronaregels met de voeten worden getreden. Maar ook die andere woonstbetredingen liggen nog steeds op de regeringstafel: mag de politie de woning betreden van mensen die zich illegaal op het grondgebied bevinden? De kwestie beroerde de gemoederen in de regering-Michel. Regeringspartijen CD&V en N-VA waren voorstander en steunden een wetsontwerp van toenmalig justitieminister Koen Geens (CD&V), dat een woonstbetreding onder strikte voorwaarden regelde. Het voorstel werd uiteindelijk begraven. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kondigde al aan dat hij aan een alternatief voorstel werkt. Hoe dat eruit zal zien, is nog koffiedik kijken. 'De eerste personen die een alternatief horen, zijn premier Alexander De Croo (Open VLD) en de vicepremiers', zei hij eind november in Het Laatste Nieuws. De kwestie ligt sowieso gevoelig bij verschillende regeringspartners. Ecolo is op z'n zachtst gezegd een koele minnaar. Ook de PS is geen fan. Kamerlid Hervé Rigot omschreef het onlangs als een 'onaanvaardbare aantasting van het privéleven' en een 'beleid van angstzaaierij'. In De Standaard noemde Open VLD-vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de woonstbetredingen een 'gepasseerd station'.Mahdi's werk achter de schermen belet zijn partijgenoot en Kamerlid Franky Demon niet om de druk hoog te houden. Al heeft de partij het niet meer over 'woonstbetredingen'. 'We gaan dat woord niet meer gebruiken. We moeten eerlijk zijn: het is te beladen geworden', zegt Demon. Een nieuwe term is er evenwel nog niet.Hoe dan ook staat Demon achter de principes van de woonstbetreding. 'We moeten een principe uitwerken om mét goedkeuring van de gerechtelijke macht de woning binnen te treden van iemand die in de illegaliteit is terechtgekomen en al meerdere keren het bevel heeft gekregen om terug te keren.'Hij noemt het een 'sluitstuk van kordaat en rechtvaardig beleid'. 'Als daar geen plaats voor zou zijn, dan heb ik toch niet de indruk dat recht moet zegevieren.'Demon ziet eten en drinken in het advies van de commissie van Marc Bossuyt, de gewezen commissaris-­generaal voor de vluchtelingen en voormalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof. De commissie-Bossuyt stelt voor om de vreemdelingenwet aan te passen. Illegaal verblijf zou niet langer strafbaar zijn met maximaal drie maanden, maar met een jaar. Zo kan een onderzoeksrechter een zaak onderzoeken en indien nodig de woning laten betreden. Het belangrijkste voor Demon is dat er stappen vooruit worden gezet met een compromis. 'De meerderheidspartijen kennen ons standpunt. Het zal geven en nemen zijn. Ik denk niet dat de minister van Justitie zal zeggen dat dit principe een no-gozone is.'